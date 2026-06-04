我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新墨州核武實驗室女員工失蹤1年成白骨 遺體旁留一把槍

科威特機場遇襲恐怖瞬間曝 火球吞沒航廈 慘被轟出大洞

「近視少400度」家長狂喜 下一秒醫揭真相：孩子快失明了

記者郭韋綺
聽新聞
test
0:00 /0:00
高雄一名國中生近視千度，近期近視度數下降，以為視力好轉，沒想到竟是黃斑部病變害驗...
高雄一名國中生近視千度，近期近視度數下降，以為視力好轉，沒想到竟是黃斑部病變害驗光機誤判。（圖／洪啟庭提供）

台灣一名國中生近視千度，近期驗光發現近視度數大幅下降400度，家長以為孩子視力好轉，沒想到醫師下一句話讓他們瞬間崩潰。原來是黃斑部病變害驗光機誤判了度數，真相是孩子視力已經嚴重受損，幾乎等同失明。

大仁科技大學眼科教授、醫師洪啟庭說，這名國一男學生，小學五年級起定期追蹤高度近視，今年1月回診，雙眼近視已達1000度，最佳矯正視力0.8，但視網膜與黃斑部檢查皆正常。

農曆年後，國中生開始出現「直線看成彎曲」症狀，左眼視力退步至0.6，檢查後，發現黃斑部下方出現深褐色病灶，光學斷層掃描發現黃斑部異常隆起，脈絡膜新生血管往視網膜增生，引發破裂出血，形成黃斑部下出血。

病患黃斑部中央出現明顯血塊，黃斑下出血範圍更大。（圖／洪啟庭提供）
病患黃斑部中央出現明顯血塊，黃斑下出血範圍更大。（圖／洪啟庭提供）

洪啟庭形容，黃斑下出血的治療，就像「家中磁磚底下漏水，卻又不能敲壞磁磚」，處理難度極高，這類疾病無法以雷射止血，也無法手術清除血塊，只能透過眼球內注射「癌思停」，抑制新生血管並等待出血慢慢吸收。

4月再度回診，視野如被一層薄紗覆蓋，一檢查出血範圍擴大，黃斑部隆起更加明顯，色素上皮層剝離與嚴重的脈絡膜積液、積血；到了5月初，驗光度數突從1000度變成600度，家長聽到「近視少了400度」，原以為是天大好消息、欣喜若狂，沒想到是誤會一場。

「不是近視變好，而是眼睛病變更嚴重了。」洪啟庭解釋，黃斑部嚴重水腫、出血隆起，病灶更靠近驗光機，才讓機器誤判近視度數大幅下降，真相是視力已剩0.05視力，左眼已幾乎看不見。

洪啟庭說，高度近視真正危險之處是不可逆病變，家長事後懊悔、陷入自責，放任孩子長時間看3C、缺乏時間管理，才讓近視一路惡化，造成無法挽回的悲劇。

他提醒，高度近視引發黃斑部下出血盛行率約3.1%，比率不低，一旦近視超過500度，黃斑部病變風險增加40倍，視網膜剝離風險提高20倍，白內障與青光眼發生率也會大幅上升，高度近視也容易有視力扭曲、眼球缺血，嚴重更有引發失明危機。

上一則

長者穿錯鞋跌倒骨折代價大 醫：4種款式別穿

下一則

心臟年齡比實際還老？ 中年護心6大隱形迷思

延伸閱讀

白內障別等「成熟」才手術 醫師曝風險：視力模糊就應評估

白內障別等「成熟」才手術 醫師曝風險：視力模糊就應評估
視力出現異常勿輕忽　眼科醫師籲民眾定期自我檢測及早就醫

視力出現異常勿輕忽　眼科醫師籲民眾定期自我檢測及早就醫
8歲童睡前吃餅乾臉上留碎屑 螞蟻半夜咬眼皮下場曝光

8歲童睡前吃餅乾臉上留碎屑 螞蟻半夜咬眼皮下場曝光
蔣一贇醫師 專精白內障手術及糖尿病眼科檢查

蔣一贇醫師 專精白內障手術及糖尿病眼科檢查

熱門新聞

雞蛋是最經濟且營養密度最高的膽鹼來源之一，營養師提醒，一天吃下3、4顆蛋易導致蛋白質來源大多來自雞蛋，反而可能造成飲食多樣性不足。(本報系資料照)

天天吃蛋恐膽固醇爆表？研究：補對營養 可助大腦抗失智

2026-05-31 11:49
周子梅醫生特別警告，雖然成人的乾眼症狀多為可逆，但對於處於發育期的兒童和青少年來說，長期近距離盯著螢幕會直接導致不可逆的眼軸增長，進而讓近視率一路飆升；示意圖。（圖／123RF）

🎙️一盯著手機就忘了這件事？小心 你的眼睛正在加速老化

2026-06-02 09:35
天氣越來越暖，戶外活動增多，不少人遊玩歸來後，卻發現身上起了大片紅疙瘩，越撓越癢，更有人不慎惹上會鑽進皮膚吸血的蜱蟲。示意圖。（圖／123RF）

🎙️出遊歸來皮膚紅癢？專家教你如何處理與防範

2026-05-26 09:35
新式膠原蛋白眼內鏡不需切削角膜，成為視力矯正新選擇。（記者廖靜清／攝影）

視力矯正進入「加法時代」 40歲後老花族也加入脫鏡潮

2026-06-01 18:05
許多人習慣使用塑膠袋裝熱仍食，忽略了高溫與塑膠接觸後可能帶來的風險。 (示意圖／AI生成)

他罹癌竟和外食「1習慣」有關 家人嘆：怎麼勸都不改

2026-05-22 22:20
近期天氣炎熱，民眾容易心浮氣躁，中醫師邱雅笙指出，此天氣容易氣血外散、流汗較多，造成心臟負擔加重、情緒波動、煩躁不安，甚至影響腸胃道消化、睡眠，引發心血管不適。（本報資料照片）

台灣夏季濕熱、情緒易煩悶 中醫建議吃「紅色食物」可選2種水果

2026-05-29 05:21

超人氣

更多 >
內衣縫現鈔 雙層褲藏錢 華府出境旅客鉅款闖關全遭沒收

內衣縫現鈔 雙層褲藏錢 華府出境旅客鉅款闖關全遭沒收
天外飛來橫財 男子1夜成世界巨富 但生活從彩色變黑白

天外飛來橫財 男子1夜成世界巨富 但生活從彩色變黑白
預產期前20天痛失愛女…女星三度流產 老公又罹甲狀腺癌

預產期前20天痛失愛女…女星三度流產 老公又罹甲狀腺癌
社安基金七年內用光 2032年每月福利平均少500元

社安基金七年內用光 2032年每月福利平均少500元
好市多這款新零食 輕鬆增加蛋白質攝取量

好市多這款新零食 輕鬆增加蛋白質攝取量