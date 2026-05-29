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深層經顱磁刺激打破難治型憂鬱症 亞東醫院助患者重拾自信人生

記者王長鼎／新北即時報導
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亞東醫院醫師陳昶透過深層經顱磁刺激Deep TMS為病人進行治療，利用非侵入性磁...
亞東醫院醫師陳昶透過深層經顱磁刺激Deep TMS為病人進行治療，利用非侵入性磁刺激調節腦部情緒網絡，以改善憂鬱症狀，此為治療示意畫面。（亞東醫院提供）

現代憂鬱症治療已朝向多元整合發展，醫師會依患者症狀、病程與生活需求，評估適合的介入型治療方式，台灣亞東醫院精神暨心身醫學部醫師陳昶透過深層經顱磁刺激（Deep TMS）為病人進行治療，利用非侵入性磁刺激調節腦部情緒網絡，打破難治型憂鬱症，助多年憂鬱患者重拾自信人生。

30歲的萱萱（化名）罹患憂鬱症多年，雖規律服藥，但長期仍受「腦霧感」困擾，難以感受快樂。後續因低潮加劇並出現輕生念頭，至亞東醫院精神暨心身醫學部住院治療。經陳昶醫師評估後，安排接受「重複經顱磁刺激（rTMS）」療程，完成20次治療後，情緒與睡眠明顯穩定。

雖重複式經顱磁刺激（rTMS）治療已有改善，但仍殘留部分情緒低落與專注力不足等症狀。陳昶建議她接受新一代「深層經顱磁刺激（Deep TMS）」治療，以強化大腦情緒調節功能。治療後，萱萱的腦霧感明顯減輕、思考恢復清晰，過去那種「與自己斷開連結」的絕望感終於消失，順利重拾生活動力。

陳昶指出，當憂鬱症陷入反覆發作的慢性病程，傳統藥物療效不彰時，反映出大腦特定功能迴路已出現顯著失衡。現代精神醫學依循「精準醫療」趨勢，發展出多元的「介入型治療」，能針對情緒調節區域給予直接、精準的調節。目前臨床常見的介入模式包括深層經顱磁刺激、重複經顱磁刺激、經顱微電流刺激、艾司氯胺酮鼻噴劑。

「不只要幫患者平復情緒，更要幫他們找回真正的快樂與生活動力。」陳昶說，現代精神醫學已進入精準醫療時代，從腦功能生理檢測到新一代Deep TMS等多元介入治療，醫療團隊能依據患者病況，量身打造個人化方針。

陳昶呼籲，長期飽受憂鬱、焦慮或嚴重腦霧所苦的民眾，切勿獨自承受或陷入自責；及早尋求專業團隊協助，藉由科技與醫療的攜手陪伴，終能打破治療僵局，重建大腦健康，找回原本清晰且有溫度的生活步調。

亞東醫院醫師陳昶指出，憂鬱症反覆發作且藥物效果不佳，可能與腦部情緒調節失衡有關。...
亞東醫院醫師陳昶指出，憂鬱症反覆發作且藥物效果不佳，可能與腦部情緒調節失衡有關。現代精神醫學透過精準介入治療，針對相關腦區進行調節改善。（亞東醫院提供）

亞東醫院指出，現代憂鬱症治療已朝向多元整合發展，醫師會依患者症狀、病程與生活需求...
亞東醫院指出，現代憂鬱症治療已朝向多元整合發展，醫師會依患者症狀、病程與生活需求，評估適合的介入型治療方式。（亞東醫院提供）

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