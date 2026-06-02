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白內障定期檢查 別等過熟才開刀 醫：視力模糊就評估

王長鼎
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醫師提醒，白內障若拖延至白內障「過熟」才處理，可能引發青光眼或眼部發炎，嚴重時可...
醫師提醒，白內障若拖延至白內障「過熟」才處理，可能引發青光眼或眼部發炎，嚴重時可能造成視神經永久受損；示意圖。（圖／123RF）

66歲的台灣李姓男子喜歡自駕旅行，近來發現眼睛視線逐漸模糊，尤其夜間開車時常感到刺眼、看不清路況，短時間內接連更換多副眼鏡卻始終未見改善，急忙到眼科檢查才確診為白內障，與醫師討論後接受飛秒雷射白內障手術，術後視力逐漸恢復清晰。

台灣新北市立土城醫院眼科醫師陳姵穎表示，白內障是高齡族群最常見的退化性眼疾之一，主要是眼睛內原本透明的「水晶體」因老化逐漸混濁，使光線無法順利聚焦於視網膜，進而造成視力模糊、色彩失真與夜間視力下降。

她說，白內障發生原因除自然老化外，高度近視、糖尿病、長期抽菸、紫外線曝曬、長期使用類固醇藥物，或曾有眼部外傷者，也都可能增加白內障提早發生的風險；若出現夜間眩光增加、看燈光有光暈、單眼複視，或短時間近視度數快速增加等情況，都可能是白內障警訊，應盡早接受眼科檢查。

她指出，目前白內障透過手術改善仍是唯一有效治療方式，整體成功率超過95％，大多以門診方式進行，多數患者術後當天即可返家休養，術前需精準量測角膜曲率與人工水晶體度數，但若淚膜不穩定，可能影響測量準確度並增加術後度數偏差風險，因此術前應積極治療乾眼症狀，如使用人工淚液、抗發炎藥物及熱敷等方式，以提升眼表穩定度。

她說，白內障手術是將混濁的水晶體移除後，再植入人工水晶體，人工水晶體種類多元，包括單焦點、延焦段、多焦點與散光矯正型等，可依患者工作需求、閱讀習慣與生活型態進行個別化選擇。

李先生採用飛秒雷射白內障手術，透過電腦定位與雷射輔助，可提升切口精準度與水晶體分割均勻性，減少超音波能量使用，降低術後角膜水腫風險，同時也能輔助散光矯正，提升人工水晶體置中的穩定性。

術後照護同樣重要，患者應按時點眼藥水、避免揉眼、避免髒水進入眼睛，並暫時避免劇烈運動、游泳或提重物，以降低感染與傷口不穩定風險；術後初期若出現劇烈疼痛、視力突然下降、眼睛明顯紅腫或大量分泌物，應立即回診檢查。少數患者在白內障手術後數個月至數年間，可能因後囊袋細胞增生出現「續發性白內障」，再度感到視力模糊，但這並非白內障復發，多數僅需門診接受雷射治療即可改善，通常不需再次開刀。

日常保健方面，建議民眾外出時配戴具抗UV功能的太陽眼鏡，減少紫外線對水晶體傷害；飲食可多攝取深綠色蔬菜、胡蘿蔔、堅果及富含葉黃素食物，並避免抽菸、控制血糖與血壓，以降低眼睛老化速度。

陳姵穎提醒，許多民眾誤以為白內障一定要等到「成熟」才能開刀，但若拖延至白內障「過熟」才處理，可能引發青光眼或眼部發炎，不僅增加手術難度與併發症風險，嚴重時甚至可能造成視神經永久受損，建議40歲以上民眾定期接受眼科檢查，及早發現視力問題，降低視力惡化對生活與安全造成的影響。

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