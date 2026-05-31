我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

麻州驚傳巨響地動 NASA揭真相「火流星炸了」 衛星影像曝光

豪門遺產惹殺機？西班牙服飾Mango創辦人墜崖 接班人被控弒父

腦血管瘤壓迫神經 6旬婦看東西突有疊影

黑中亮
聽新聞
test
0:00 /0:00
醫師提醒，看東西時突然出現雙重疊影，有可能是腦部內長動脈瘤，不可輕忽；示意圖。(...
醫師提醒，看東西時突然出現雙重疊影，有可能是腦部內長動脈瘤，不可輕忽；示意圖。(圖／123RF)

一名65歲陳姓女病患，一個半月前看東西時突然出現雙重疊影，就診檢查後察覺異狀，經醫療團隊影像檢查，赫然發現陳小姐的腦部內竟藏著兩顆大型動脈瘤，宛如潛伏的殺手，所幸及時透過新型導管手術拆除「定時炸彈」，才免於破裂猝死的危機。

台灣神經內科醫師柯麗櫻表示，陳女就醫時除眼部複視（看東西有疊影），身體並無其他不適；但核磁共振與血管攝影檢查結果卻發現，陳女內頸動脈末端竟長了兩顆大型動脈瘤，直徑分別為1.6公分及0.7公分，且已壓迫到動眼神經，這導致她出現複視。

醫療團隊考量陳女的動脈瘤體積較大，決定採用導管介入性血管栓塞，置入放射醫學界近年發展出的新型血流導向裝置（又稱密網支架）；像是血管內的「鷹架」，引導血管內皮細胞順著支架攀爬生長。當血管內皮完全覆蓋支架後，就能有效減緩血流進入動脈瘤、加速血栓形成，進而讓動脈瘤與動脈血管腔徹底隔絕。

台灣光田綜合醫院副院長嚴寶勝指出，傳統治療方式為「開顱手術夾除」及「導管式血管栓塞」，密網支架相比傳統開顱手術，新型密網支架具有手術時間短、安全性高、破壞性少等優勢，能顯著降低動脈瘤復發率，特別適合巨型或寬頸等棘手個案，目前陳女術後神經壓迫症狀已明顯改善。

嚴寶勝並說，腦動脈瘤並非惡性腫瘤，而是腦血管壁局部結構薄弱，在血流長期衝擊下，像吹氣球一樣鼓出的「血管囊腫」。這種未破裂的動脈瘤平時「靜悄悄」，但若遇到憋氣、便祕、生氣等導致腦壓瞬間升高的情況，就可能引發破裂，導致嚴重的蜘蛛網膜下腔出血，病程發展極快，往往在幾小時內就會致命。

猝死

上一則

頻繁抓握、提重物 板機指又痛又卡 手部瑜伽改善

延伸閱讀

78歲男高燒、呼吸困難…意外檢出7.6公分主動脈瘤 即時手術「拆彈」

78歲男高燒、呼吸困難…意外檢出7.6公分主動脈瘤 即時手術「拆彈」
10公分巨大子宮肌瘤 50歲婦月經狂流 貧血合併下肢血栓

10公分巨大子宮肌瘤 50歲婦月經狂流 貧血合併下肢血栓
36歲女突雙腳劇痛、冰冷發紫 竟是血栓脫落堵動脈…差點截肢

36歲女突雙腳劇痛、冰冷發紫 竟是血栓脫落堵動脈…差點截肢
28歲男看電影時腦幹中風 醫：和高血壓且長期熬夜有關

28歲男看電影時腦幹中風 醫：和高血壓且長期熬夜有關

熱門新聞

許多人習慣使用塑膠袋裝熱仍食，忽略了高溫與塑膠接觸後可能帶來的風險。 (示意圖／AI生成)

他罹癌竟和外食「1習慣」有關 家人嘆：怎麼勸都不改

2026-05-22 22:20
馬英九基金會22日釋出馬英九（右二）本人聲明及逐字手稿，也釋出七段影片。（取材自馬英九基金會提供影片）

馬英九現身直播寫聲明 精神科醫師揪異狀：最不捨周美青照顧壓力

2026-05-23 06:05
營養師高敏敏警告，荔枝屬於高GI食物，切忌空腹食用或一次吃過量，建議每次以5至6顆為限，以免引發血糖異常或低血糖不適。圖／AI生成

老婦猛吃這水果血糖狂飆昏迷 營養師曝3不原則：每次6顆

2026-05-24 12:53
睿鳴堂中醫診所院長吳宛容說，乾眼症已成為現代常見文明病之一，且患者年齡有逐漸下降趨勢。(圖／123RF)

乾眼症反覆發作 醫提醒5大注意事項...喝「這一物」改善疲勞

2026-05-25 04:18
天氣越來越暖，戶外活動增多，不少人遊玩歸來後，卻發現身上起了大片紅疙瘩，越撓越癢，更有人不慎惹上會鑽進皮膚吸血的蜱蟲。示意圖。（圖／123RF）

🎙️出遊歸來皮膚紅癢？專家教你如何處理與防範

2026-05-26 09:35
嘉義市神經內科名醫宋思權。（宋思權提供）

忘了名字也別忘了愛 神經科名醫談失智：高知識分子容易隱藏警訊

2026-05-23 06:00

超人氣

更多 >
明星接連退出美國250周年生日音樂會 川普考慮親自上場

明星接連退出美國250周年生日音樂會 川普考慮親自上場
加拿大軍艦今年首度穿越台海 台交部發聲了

加拿大軍艦今年首度穿越台海 台交部發聲了
哈佛生自殺、少年抑鬱症...華人家庭「不能失敗」的代價

哈佛生自殺、少年抑鬱症...華人家庭「不能失敗」的代價
中國汽車進軍全球 水土不服引發負評

中國汽車進軍全球 水土不服引發負評
市值2000萬傳奇跑車被華人購入 首度公開展示

市值2000萬傳奇跑車被華人購入 首度公開展示