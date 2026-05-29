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慢性咳嗽恐氣喘 溫潤中藥降逆平喘

游振昇
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醫師表示，慢性咳嗽有可能是氣喘，應盡早尋求醫師診察；示意圖。（圖/123RF）
醫師表示，慢性咳嗽有可能是氣喘，應盡早尋求醫師診察；示意圖。（圖/123RF）

許多人常慢性咳嗽以為是感冒、或抽菸、冷飲喝太多，台灣天寶中醫診所院長陳霖光醫師提醒，慢性咳嗽有可能是氣喘，應盡早尋求醫師診察。她最近治療張姓患者就是氣喘患者，雖已用西藥但慢性咳嗽仍是最明顯症狀，後來接受「降逆平喘、溫潤並用」中藥治療三個月後，症狀明顯改善，不咳也不喘。

陳霖光表示，氣喘常見症狀包括慢性咳嗽、胸悶、呼吸不順或吸不到氣、喘嗚聲。其中尤以慢性咳嗽最常見，病患張姓男子是其中之一。最近已咳了三個月，加上白色痰、夜間喘嗚聲，雖已使用西藥，但只要一減藥量症狀就又發作，令他困擾。

張姓患者舌象舌質紅、苔白薄、脈象浮數，自訴冬天身體畏寒，吹到風就會咳嗽，吃冷性食物也咳嗽，若吃到燥熱的中藥又會口乾舌燥，陳霖光說這是中醫所謂「肺氣上逆、冷熱不和」體質，治療法則是「降逆平喘、溫潤並用」，具體藥材包括杏仁、枇杷葉、白前、旋覆花、紫菀、款冬花、半夏、麥門冬等等。

張男服中藥一個月，咳嗽症狀消失，三個月後，呼吸變順暢且白色痰、夜間喘嗚聲都明顯改善，陳霖光指出，氣喘乃是慢性病，中藥必須持續服用一段時間以鞏固療效，避免太快停藥症狀又復發。而且中西藥可以並行不悖，互相間隔一小時服用即可，西醫生物製劑亦可持續施打，不會干擾。

她說氣喘會受個人習慣、環境汙染、氣候因素影響，誘發發病或惡化，個人習慣可以自我控制，應盡量戒除抽菸、飲酒、檳榔這些致病因素；太補的藥膳也應避免，例如薑母鴨、羊肉爐、燒酒雞，以免導致呼吸道發炎加重，再度誘發氣喘。

上一則

忽冷忽熱恐加劇這疾病症狀 醫：不理會不只影響睡眠 還會釀慢病

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