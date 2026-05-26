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敗血症成因多元 敗血性休克最危險

林琮恩
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醫師提醒，身體若明顯不適，高燒持續未退且伴隨激烈腹痛症，應緊急就醫不可輕忽；示意...
醫師提醒，身體若明顯不適，高燒持續未退且伴隨激烈腹痛症，應緊急就醫不可輕忽；示意圖。（圖／123RF）

唱紅歌曲「傻瓜」的台灣46歲歌手溫嵐，日傳驚傳清晨身體不適緊急送醫，經紀人於臉書發文證實，她因高燒、腹痛在加護病房（ICU）接受治療，據傳，她因敗血性休克送醫。

醫師指出，敗血症為感染後引發身體器官功能異常，恐導致發燒、肝腎功能異常等情況，患者常見意識模糊情況，腸胃感染、婦科疾病、膽囊感染、盲腸炎等，都可能導致敗血症，成因多元。

溫嵐經紀人在其臉書發文，溫嵐示身體明顯不適，且高燒持續未退，伴隨激烈腹痛症狀，因此緊急送醫治療，經醫療團隊評估後，目前安排於加護病房密切觀察治療中，不得不取消後續工作及相關公開行程。

台北新光醫院醫務秘書、感染症醫學會秘書長黃建賢指出，敗血症為感染後，影響身體器官功能，也常對病人身體循環及血壓造成影響，如出現血壓偏低情況，恐惡化為更危險的「敗血性休克」，常見症狀包括發燒、肝臟及腎臟功能異常、意識模糊等，致病原因包括病毒、細菌感染等，臨床上常見患者反應較差，並在抽血檢查後發現肝腎功能異常。

不過，導致細菌或病毒感染的原因多元，黃建賢說，包括腸胃炎、膽道感染、膽囊炎、盲腸炎，及骨盆腔內疾病，如卵巢發炎、泌尿道感染等，都可能出現敗血症，這類器官感染情況，多數為細菌感染，須以藥物治療；除感染症外，部分病人為膽道結石阻塞，或泌尿道結石等，則必須處理結實情況，如為輸卵管阻塞化膿也必須處理，胃穿孔、十二指場穿孔引發感染，則需手術縫合。

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