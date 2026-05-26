我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛杉磯再添貴婦超市 Laurel Supply薯片賣17美元

聯合航空灣區直飛日本札幌 12月開通 每周3班

C肝合併脂肪肝 罹肝癌機率高出2倍

林琮恩
聽新聞
test
0:00 /0:00
醫師提醒，C肝病毒感染會導致病人代謝異常，產生胰島素阻抗並導致脂肪堆積，衍生代謝...
醫師提醒，C肝病毒感染會導致病人代謝異常，產生胰島素阻抗並導致脂肪堆積，衍生代謝性脂肪肝及第二型糖尿病等疾病，C肝患者罹患脂肪肝比率約4至8成，平均比率達55%；示意圖。（圖／123RF）

台灣大學附設醫院近期一項研究顯示，多數C肝患者可藉口服抗病毒藥物清除病毒，肝癌風險降低約8成，但C肝感染恐導致病人代謝異常，逾5成患者同時患有脂肪肝，即使用藥消除體內肝炎病毒，罹患肝癌風險仍比沒有脂肪肝的C肝患者高出2倍，若為重度脂肪肝，風險再增2倍。

新竹台灣大學附設醫院內科部主治醫師張鈺屏說，C肝病毒感染會導致病人代謝異常，產生胰島素阻抗並導致脂肪堆積，衍生代謝性脂肪肝及第二型糖尿病等疾病，C肝患者罹患脂肪肝比率約4至8成，平均比率達55%，一般族群罹患脂肪肝比率則為30%至38%，至少有10%差距，若細分治療前後，C肝患者治療前45%有脂肪肝，治療後比率仍達36%，也就是3分之1病人治療後仍有罹患肝癌風險。

台大團隊研究發現，C肝患者於病消除除後，仍存在代謝性脂肪肝風險，這類患者罹患肝癌風險，比起無脂肪肝患者增加2倍，若區分脂肪肝嚴重程度，罹重度脂肪肝患者相較輕度脂肪肝患者，風險高出2倍；此外，若罹患糖尿病及糖尿病前期，患者即使消除體內C肝病毒，相較無血糖異常者，罹肝癌風險高出2倍，顯示代謝異常在病毒消除後，仍持續導致肝臟致癌機制。

台大醫院副院長高嘉宏說，口服抗病毒藥物可讓病毒性肝炎病情獲得良好控制，我國已達世衛組織C肝消除目標，但臨床上發現，接受口服抗病毒藥物後，病人體內病毒雖消除，仍有患者產生肝癌，尤其代謝脂肪肝病會在病毒清除後發揮影響力，呼籲罹患B、C肝民眾，除使用抗病毒藥物後，若合併代謝異常脂肪肝，應定期追蹤與醫師討論，「不是病毒消除後就過著幸福快樂的日子。」

台大醫院內科部消化系主任劉俊人建議，代謝異常脂肪肝改善生活習慣最為重要，若為酒精相關脂肪肝患者，應減少酒精攝取，同時建議限制飲食熱量攝取，每周至少維持3次運動，每次時間150分鐘以上，患者應控制體重，下降自身體重5%，若為身材較瘦患者，則應減重3%，通常體重下降後，脂肪肝就能改善，若病情進展至肝纖維化，進一步以肝纖維儀、肝臟切片等追蹤。

肝癌

上一則

不僅變胖、易怒… 更年期「脆弱化」 防肌少症體衰氣虛

下一則

不只發胖… 睡前3小時吃消夜 還會增加失智症風險

延伸閱讀

停經變胖 脂肪肝風險翻倍 心臟病、中風找上門

停經變胖 脂肪肝風險翻倍 心臟病、中風找上門
「瘦胖子」死亡風險高52% 醫：4招改善

「瘦胖子」死亡風險高52% 醫：4招改善
養生／澱粉過量、蛋白質不足 素食者易罹患脂肪肝

養生／澱粉過量、蛋白質不足 素食者易罹患脂肪肝
62歲男換肝3個月後 能隨媽祖遶境1天

62歲男換肝3個月後 能隨媽祖遶境1天

熱門新聞

許多人習慣使用塑膠袋裝熱仍食，忽略了高溫與塑膠接觸後可能帶來的風險。 (示意圖／AI生成)

他罹癌竟和外食「1習慣」有關 家人嘆：怎麼勸都不改

2026-05-22 22:20
馬英九基金會22日釋出馬英九（右二）本人聲明及逐字手稿，也釋出七段影片。（取材自馬英九基金會提供影片）

馬英九現身直播寫聲明 精神科醫師揪異狀：最不捨周美青照顧壓力

2026-05-23 06:05
營養師高敏敏警告，荔枝屬於高GI食物，切忌空腹食用或一次吃過量，建議每次以5至6顆為限，以免引發血糖異常或低血糖不適。圖／AI生成

老婦猛吃這水果血糖狂飆昏迷 營養師曝3不原則：每次6顆

2026-05-24 12:53
想讓改善消化和睡眠，營養師建議晚餐後進行低強度散步、喝水和建立放鬆的儀式。喝水示意圖，非新聞當事者。（取材自unsplash.com@engin akyurt）

營養師說晚餐後做三件事 消化更順暢、晚上睡更好

2026-05-17 19:55
根據美國疾病控制與預防中心（CDC）最新數據，美國目前約每31名兒童中，就有1人被診斷為自閉症譜系障礙，而且比例仍在持續上升。(美聯社)

🎙️男孩開口晚很正常？ 有這些「發展警訊」家長絕不能等

2026-05-19 09:35
睿鳴堂中醫診所院長吳宛容說，乾眼症已成為現代常見文明病之一，且患者年齡有逐漸下降趨勢。(圖／123RF)

乾眼症反覆發作 醫提醒5大注意事項...喝「這一物」改善疲勞

2026-05-25 04:18

超人氣

更多 >
美國找工作難？ 這行業大缺人 華人一周接多個面試

美國找工作難？ 這行業大缺人 華人一周接多個面試
提醒被斥鬧事…上海泳渡賽女選手露點照直播上網萬人圍觀

提醒被斥鬧事…上海泳渡賽女選手露點照直播上網萬人圍觀
心臟科醫生每天喝綠茶半年 發現一驚人結果

心臟科醫生每天喝綠茶半年 發現一驚人結果
肖戰首度挑戰致命腹黑男 片場被導演下禁令：全程不准笑

肖戰首度挑戰致命腹黑男 片場被導演下禁令：全程不准笑
USCIS：大部分H-1B簽證申請綠卡 應不用離美

USCIS：大部分H-1B簽證申請綠卡 應不用離美