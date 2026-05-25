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頸部腫塊不痛不癢 下頜腺腫瘤5成惡性

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醫師提醒，頸部若有不明腫塊，即使是不痛不癢，仍應提高警覺去醫院檢查；示意圖。（圖...
醫師提醒，頸部若有不明腫塊，即使是不痛不癢，仍應提高警覺去醫院檢查；示意圖。（圖／123RF）

熱愛戶外運動、曾挑戰攀登瑞士少女峰並體驗過飛行傘的張小姐，日前無意間發現頸部有不明腫塊，雖然不痛不癢，但她仍警覺地前醫院檢查。後確診為罕見的下頜腺多形性腺瘤，接受手術切除治療，術後恢復順利，讓她得以持續追逐登山夢想。

台灣長安醫院耳鼻喉頭頸外科醫師林甫禎表示，唾液腺腫瘤本相對罕見，每10萬人中僅約2至3例，而當中發生在下頜腺的腫瘤更僅占10%～15%。由於發生率低，民眾對頸部的細小腫塊經常缺乏警覺，導致腫瘤在多年間緩慢長大、甚至癌化。但下頜腺腫瘤約有50%的機率是惡性腫瘤，及早確診並進行手術切除仍是治療的關鍵。

在手術方面，下頜腺手術相當具有挑戰性，這主要是因為周邊分布著負責臉部表情的神經與血管，術中需謹慎避開，以降低誤傷風險，否則可能出現嘴角歪斜等顏面神經相關併發症。林甫禎指出，為符合個案對外觀的要求，手術切口特別設計隱藏於頸部自然皺褶處，並搭配膠原蛋白加速癒合。慶幸的是，個案手術最終一切順利，並無嚴重併發症，且傷口復原良好，化驗結果亦顯示腫瘤為良性，讓大家都鬆了口氣。

腺體越小 惡性機率越高

林甫禎進一步解釋，唾液腺依位置可分為腮腺、下頜腺與舌下腺，另有大量小唾液腺分布於口腔。而唾液腺腫瘤的一大特性在於「腺體越小，惡性機率越高」。其中最常見的腮腺腫瘤，惡性機率約為20%；下頜腺腫瘤則上升至約50%；而舌下腺及小唾液腺腫瘤，惡性比例甚至可達8成以上。

最後要提醒的是，唾液腺腫瘤早期通常沒有明顯疼痛感，僅表現為無痛性的頸部或耳下腫塊，因此民眾若發現頸部有持續存在、甚至逐漸增大的異物感，應立即就醫檢查。透過超音波及核磁共振等影像檢查，有助於進一步評估腫瘤性質並提升診斷準確度。若能及早發現並接受精準手術，不僅可大幅降低神經損傷風險，更能保全美觀與生活品質，讓健康不再成為探索世界的阻礙。

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