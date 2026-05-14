男子頭暈以為內耳不平衡休息未改善 就醫竟確診「小腦中風」險喪命

63歲的林姓男子某天起床時，突然感到天旋地轉，原以為是內耳不平衡或耳石脫落，就醫檢查卻是症狀不典型的「後循環腦中風」。（AI生成）

63歲的林姓男子某天起床時，突然感到天旋地轉，整個房間像在旋轉，接著開始噁心、嘔吐，連站都站不穩，須扶著牆壁才能移動。家人判定應該是常見的耳石脫落或內耳不平衡，建議他先躺下休息，沒想到半小時過去，症狀不但沒有改善，右耳聽力還愈來愈差，甚至連坐著都會不自覺往右邊傾倒。家人緊急帶他就醫，竟發現是「腦中風 」。

台北醫學大學附設醫院神經內科主任李薰華表示，林先生本身有高血壓及糖尿病，但平時服藥不規律，控制並不穩定。醫師檢查時發現，他除了嚴重眩暈與右耳聽力下降外，還合併身體偏斜、走路不穩、對準能力異常及臉部輕微麻木等症狀，這些都不是單純內耳疾病會有的表現，特別是當他連坐著都會往一側倒，手也無法準確碰到目標，這明顯的中樞神經受損的警訊。

當時醫療團隊高度懷疑是「後循環腦中風」，立即安排腦部電腦斷層並轉送急診，進一步接受核磁共振檢查後，確認為右側小腦急性缺血性梗塞，確實如醫療團隊所懷疑，確診為「後循環腦中風」。

後循環腦中風約占所有缺血性中風的20%，後循環中風主要影響供應小腦、腦幹及內耳的血管，因此患者可能同時出現眩暈、噁心、嘔吐、聽力下降等「非典型」的中風症狀，讓人會以為是耳鼻喉科疾病，此類中風若未在黃金三小時內治療，可能導致失能或死亡。李薰華說，但若合併走路明顯不穩、肢體偏斜、臉部麻木、視力異常或說話不清，都要高度懷疑可能是中風。

李薰華說，所幸林先生的狀況被發現得早，後續再接受抗血小板藥物、點滴治療及後續復健後，數周內症狀明顯改善，逐漸能自行行走，生活也慢慢恢復正常。

李薰華表示，許多人一出現頭暈、眩暈，就直覺認為是耳石脫落、梅尼爾氏症或內耳不平衡，但事實上，部分後循環中風初期症狀，和內耳疾病非常相似，臨床上很容易被忽略，而此類中風最危險的是，有些患者會以為只是暈眩，回家躺一躺就好，結果錯過黃金治療時間。

李薰華強調，頭暈不一定是小毛病，尤其當眩暈「不會好」、又伴隨神經症狀時，千萬不要硬撐或自行觀察，及早就醫，才能真正保住腦功能與生命。