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黑便、腹脹竟是「沉默巨獸」作祟 20公分巨大腫瘤手術如拆彈

記者張策王慧瑛／新北即時報導
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亞東醫院成功摘除直徑達20.4公分十二指腸腫瘤，圖為腫瘤實體照片。（亞東醫院提供...
亞東醫院成功摘除直徑達20.4公分十二指腸腫瘤，圖為腫瘤實體照片。（亞東醫院提供）

反覆黑便、腹部變大，許多人以為只是腸胃不適或中年發福，卻不知背後可能暗藏危機。53歲陳小姐過去半年反覆出現黑便，腹部也逐漸隆起，直到今年3月因突發性右下腹劇烈疼痛，前往住家附近診所就醫，經超音波檢查發現右側腹部有巨大腫瘤，隨即轉診至亞東醫院急診進一步檢查與治療。

檢查後發現，陳小姐腹腔內竟藏有一顆直徑高達20.4公分巨大腫瘤，已造成嚴重貧血。經亞東醫療團隊手術成功完整切除腫瘤後，陳小姐術後恢復良好，目前持續接受標靶藥物治療，成功對抗這隻潛伏腹中的「沉默巨獸」。

亞東醫院一般外科醫師許志豪表示，腹腔腫瘤生長至20公分以上在臨床上相當少見，可能診斷包括腸胃道基質瘤、神經內分泌腫瘤或肉瘤等。由於腫瘤位於十二指腸周邊，鄰近胰臟、膽道及重要血管，解剖構造複雜，不僅必須完整切除腫瘤，更需避免術中破裂出血及傷及周邊器官，對手術團隊而言宛如拆解一顆「高風險炸彈」。

經完整術前評估後，醫療團隊安排手術治療。由於患者腹內腫瘤體積巨大，整體手術難度與風險控制都極具挑戰，所幸最終成功完整切除腫瘤。患者術後恢復穩定，未出現感染等不良併發症，並於術後第13天順利出院。

術後病理報告確認，陳小姐罹患的是高風險腸胃道基質瘤（GIST）。許志豪說，腸胃道基質瘤是消化道最常見的間質性腫瘤好發於胃部（約60%至70%）及小腸（約25%至35%），其中發生於十二指腸的案例相對少見。

由於十二指腸鄰近胰臟、膽道與主要血管，解剖位置複雜，因此手術難度相當高，能否完整切除腫瘤往往是治療成功的重要關鍵。許志豪醫師指出，陳小姐此次相當幸運，腫瘤位置仍可透過局部十二指腸切除達到完整切除目標，避免更大範圍的器官切除與重建。

他進一步說明，若術前評估顯示腫瘤侵犯範圍過廣、無法直接完整切除，臨床上也可先透過標靶藥物治療，如基利克（Imatinib）或紓癌特（Sunitinib），待腫瘤縮小後再安排手術，以提升完整切除機率與整體治療成效。

雖然手術已成功切除腫瘤，但高風險腸胃道基質瘤仍具有復發或轉移可能，因此術後追蹤與後續治療同樣重要。臨床建議高風險患者術後應持續接受至少三年的標靶藥物治療，以降低復發及轉移風險，同時需定期回診追蹤。陳小姐目前恢復情況穩定，持續接受標靶治療並配合門診監測，希望透過長期治療與追蹤，降低疾病再度復發的機率。

黑便、貧血恐為警訊，醫師揭腸胃道基質瘤三大徵兆。若是消化道出血，可能出現黑便、血便，或因慢性出血導致疲倦、虛弱與貧血

腹部症狀以悶痛、脹痛為主，常被誤認為一般腸胃不適。通常需腫瘤達一定大小，才較可能於觸診時發現。

由於症狀隱匿且進展緩慢，腸胃道基質瘤常被稱為「沉默的巨獸」，許多患者往往在腫瘤已明顯增大、甚至壓迫器官後才就醫。醫師提醒，若民眾出現長期不明原因貧血、反覆黑便、持續腹部不適或觸及異常腫塊，應儘早就醫檢查，把握治療時機。

醫師許志豪表示，腸胃道基質瘤症狀隱匿，若出現不明原因貧血、黑便或腹部異常腫塊要提...
醫師許志豪表示，腸胃道基質瘤症狀隱匿，若出現不明原因貧血、黑便或腹部異常腫塊要提高警覺。（亞東醫院提供）

腹部電腦斷層影像顯示巨大腹腔腫瘤（箭頭處）。（亞東醫院提供）
腹部電腦斷層影像顯示巨大腹腔腫瘤（箭頭處）。（亞東醫院提供）

上消化道內視鏡顯示十二指腸黏膜下腫瘤並伴隨潰瘍（箭頭處）。（亞東醫院提供）
上消化道內視鏡顯示十二指腸黏膜下腫瘤並伴隨潰瘍（箭頭處）。（亞東醫院提供）

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