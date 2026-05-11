我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華裔女市長承認充當中共代理人 曾對中官員說「謝謝領導」

機票價格狂漲 計畫出遊者該儘早購買或再觀望？

腦瘤長在關鍵運動區「清醒開顱」 他樂觀要陪妻看TWICE演唱會

記者游振昇／台中即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
豐原醫院副院長張正一指出，這次治療一大特色在於整合職能治療專業，職能治療師李芷安...
豐原醫院副院長張正一指出，這次治療一大特色在於整合職能治療專業，職能治療師李芷安說，四大類測試，包括認知評估、協調度測試、精細動作觀察及肌力測試。（豐原醫院提供）

一名30多歲男子6年前車禍接受檢查時，意外發現腦部腫瘤並接受手術治療，日前回診檢查時發現腫瘤復發，位置位於左側頂葉運動區，腫瘤雖位於關鍵功能區，患者目前尚未出現明顯手腳無力或動作障礙。台灣衛福部豐原醫院神經外科團隊評估後，決定採用「清醒開顱手術」切除腫瘤，兼顧治療效果與神經功能保留。

患者術後恢復良好，二周後他陪同妻子前往觀賞韓團TWICE演唱會，持續於門診追蹤中。豐原醫院副院長張正一表示，傳統手術在全身麻醉下進行，無法即時確認患者的功能變化，而本案患者腫瘤位於運動功能關鍵區域，若稍有不慎，恐影響患者日後生活品質，因此團隊採用清醒開顱方式，讓患者在手術關鍵階段保持清醒，透過即時互動監測大腦功能，提高手術精準度與安全性。

張正一表示，本次治療另一大特色在於整合職能治療專業，規劃從術前即介入完整評估與規劃，職能治療師李芷安提到，針對患者設計四大類測試，包括認知評估、協調度測試、精細動作觀察及肌力測試，掌握患者在認知反應、語言理解以及動作控制等向度的表現，這些測試結果作為手術規劃依據，也在術中提供即時回饋，協助醫師判斷腫瘤切除範圍與安全界線。

手術過程中，患者依指示做簡單動作與任務，例如手部操作、反應測試與指令執行，由職能治療師即時觀察其知覺與動作變化，確保關鍵功能未受影響；術後持續評估與復健追蹤，建立完整的「術前—術中—術後」連續性照護模式。

張正一提醒，腦瘤患者即使沒有明顯症狀，也應規律追蹤檢查，及早發現變化，對於位於功能區的腫瘤，清醒開顱手術搭配職能治療評估，已成為提升安全性的重要策略，民眾若出現肢體無力、動作不協調或語言異常等症狀，應盡早就醫評估，把握治療時機。

豐原醫院副院長張正一表示，左側頂葉運動區，此區域主要掌管肢體動作、協調性及精細活...
豐原醫院副院長張正一表示，左側頂葉運動區，此區域主要掌管肢體動作、協調性及精細活動能力，腫瘤雖位於關鍵功能區，患者目前尚未出現明顯手腳無力或動作障礙，為後續治療爭取寶貴時機。（豐原醫院提供）

腫瘤

上一則

鞋不合腳？拇趾外翻腳趾反覆摩擦痛 聯新國際醫：別拖快就醫

延伸閱讀

反覆頭痛 男顱內腫瘤壓迫險喪命

反覆頭痛 男顱內腫瘤壓迫險喪命
抗攝護腺癌20年 6旬男經2次「放射性配體治療」幾乎痊癒

抗攝護腺癌20年 6旬男經2次「放射性配體治療」幾乎痊癒
直腸癌侵入骨盆腔 靠根除手術重生

直腸癌侵入骨盆腔 靠根除手術重生
律師李佩縈談罹乳癌全切重建 「戰勝關鍵是看待疾病的態度」

律師李佩縈談罹乳癌全切重建 「戰勝關鍵是看待疾病的態度」

熱門新聞

健康的飲食習慣應該要均衡攝取天然原形食物，多吃蔬菜、水果、全穀類和蛋白質，減少加工食品、含糖飲料及飽和脂肪。(圖／123RF)

🎙️想比別人多活9年？先做好這8件事

2026-05-05 09:35
一名女網友表示自己每次上完廁所都會擦到衛生紙完全乾淨，卻發現身邊朋友大多只擦到變淡就停止，讓她相當震驚。衛生紙示意圖。（取材自pexels.com@Алексей Вечерин ）

如廁後擦到全白才乾淨？醫搖頭「屁股會流淚」教正確3步驟

2026-05-06 23:10
腎臟科醫師提醒，海鮮屬於優質蛋白質，但長期食用可能累積重金屬，尤其是大型深海魚；示意圖。（123RF）

6旬男愛吃海鮮竟然腎衰竭 醫揭5大重金屬高風險食物

2026-05-04 04:45
豆腐不只是蛋白質來源，用餐時搭配一杯柳橙汁，維生素C能大幅提升鐵的吸收率。(圖／123RF)

吃肉才能補鐵？這6種「高鐵素食」含量比牛排還高

2026-04-20 02:00
胃潰瘍形成的原因在於胃酸與胃黏膜保護機制失衡，長期壓力、作息不正常等都可能增加胃潰瘍風險。示意圖。（123RF）

吃辣不會得胃潰瘍？ 醫揭胃潰瘍「5大迷思」 喝牛奶養胃其實也錯了

2026-05-08 04:47
醫師提醒，民眾應正確洗手，避免腸病毒、諾羅病毒、流感、新冠病毒感染。（本報資料照片）

酒精也殺不死 醫揭「洗手關鍵5時機」 防病毒、降傳播風險

2026-05-05 04:36

超人氣

更多 >
藍莓買回家常發霉？專家稱有這一特徵不要買

藍莓買回家常發霉？專家稱有這一特徵不要買
年過50 骨骼健康專家建議多吃這一食物

年過50 骨骼健康專家建議多吃這一食物
買房車自駕遊 退休華人圓夢：人生真正上路

買房車自駕遊 退休華人圓夢：人生真正上路
又1頂尖菁英離奇亡 武大48歲遙感專家「病逝」 不單純？

又1頂尖菁英離奇亡 武大48歲遙感專家「病逝」 不單純？
瑞士選美佳麗遭丈夫勒斃 子宮被挖、肢體丟攪拌機「絞成肉泥」

瑞士選美佳麗遭丈夫勒斃 子宮被挖、肢體丟攪拌機「絞成肉泥」