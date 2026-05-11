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直腸癌侵入骨盆腔 靠根除手術重生

記者趙容萱／台中報導
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醫師黃晟瑋說明，從核磁共振影像顯示王男腫瘤大小。（圖／黃晟瑋提供）
醫師黃晟瑋說明，從核磁共振影像顯示王男腫瘤大小。（圖／黃晟瑋提供）

61歲王姓男子一年前被診斷為巨大局部晚期直腸癌，腫瘤侵犯到泌尿系統，更因腫瘤破裂引發會陰部壞死性筋膜炎，一度因病況惡化，後接受台灣中國醫藥大學附設醫院多專科團隊建議，採「骨盆複雜腫瘤根除手術」（Pelvic Exenteration），成功清除腫瘤，讓王男生活自理，病理報告更顯示癌細胞已完全切除乾淨。

王男一年前確診時，經過緊急清創與感染治療，腫瘤局部縮小，但因體力支撐不住，僅能採取保守治療，導致身體每況愈下，出現反覆發燒、虛弱與重度營養不良。轉診向中國醫藥大學附設醫院直腸外科醫師黃晟瑋求診。

黃晟瑋說明，王男就診後，先接受抗生素治療、感染控制、營養支持，以及整體身體狀況的調整，待體力逐漸恢復，影像檢查確認腫瘤無遠端轉移後，經中國醫藥大學附設醫院骨盆複雜腫瘤根除手術團隊啟動多團隊會議（MDT）完整評估後，王男接受骨盆複雜腫瘤根除手術。

MDT包含外科部長柯道維、大腸直腸外科醫師黃晟瑋、泌尿科醫師蔡禮賢、整形外科主任黃循靜、放射腫瘤科主任簡君儒、腫瘤內科醫師林哲宏、影像科醫師李哲宇、復健科與營養團隊。

黃晟瑋說明，手術過程順利，王男術後在完整照護下，學會照顧人工肛門與泌尿造口，於出院前成功下床行走，生活回可以自理。病理報告顯示腫瘤切除邊緣是乾淨的，代表腫瘤已被完整切除。目前王男在門診持續追蹤，生活品質穩定。

黃晟瑋說明，當直腸癌或其他骨盆腔腫瘤侵犯多個器官時，需要更大範圍的手術，即為骨盆複雜腫瘤根除手術，是少數在局部晚期癌症中，仍然有機會達到完全切除腫瘤、甚至長期存活的治療方式。這類治療需要高度整合的多專科團隊、完整的術前評估、感染控制、營養與復健支持，以及有經驗的手術團隊。

醫師黃晟瑋問診。圖／黃晟瑋提供
醫師黃晟瑋問診。圖／黃晟瑋提供

醫師黃晟瑋說明，中國醫藥大學附設醫院骨盆複雜腫瘤根除手術團隊手術情況。圖／黃晟瑋...
醫師黃晟瑋說明，中國醫藥大學附設醫院骨盆複雜腫瘤根除手術團隊手術情況。圖／黃晟瑋提供

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