我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

學者撰文談中國「美國斬殺線」敘事 稱是危險情緒

NBA／詹姆斯領軍反撲白忙 湖人遭橫掃 雷霆晉西區決賽

攝護腺癌與攝護腺肥大症狀相似 55歲以上應PSA檢測

陳雨鑫
聽新聞
test
0:00 /0:00
醫師提醒，攝護腺癌與攝護腺肥大症狀幾乎一致，易讓民眾誤以為是「良性」症狀因而忽略...
醫師提醒，攝護腺癌與攝護腺肥大症狀幾乎一致，易讓民眾誤以為是「良性」症狀因而忽略就醫；示意圖。（圖／123RF）

台灣女歌手林逸欣父親、台南知名神經內科醫師林春銘日前因攝護腺癌離世，享壽73歲。林逸欣說，父親於五年前被診斷攝護腺癌時，就已是末期且癌細胞轉移至骨頭。

台北醫學大學附醫泌尿科主治醫師黃建榮表示，攝護腺癌與攝護腺肥大症狀幾乎一致，易讓民眾誤以為是「良性」症狀而忽略就醫，呼籲男性一旦出現小便難解、尿速變慢、夜尿等任一症狀出現時，就應立即就醫，檢測PSA指數搭配肛門指診就能鑑別診斷。

黃建榮表示，攝護腺肥大的發生率與年紀成正比，60歲的發生率約為6成、70歲就達到7成，以此類推，而男性終其一生發生攝護腺癌的機率約1到2成，其中以有家族史的男性，風險最高，家族中若有兩位以上的男性罹患攝護腺癌，該名男性罹患攝護腺癌的機率，是一般人的2到10倍，若有家族史應在45歲後就定期抽血檢驗PSA指數。至於攝護腺肥大的患者，也有一定的機率癌變，也呼籲攝護腺肥大患者，也應每年檢測PSA，晚期才發現攝護腺癌。

黃建榮表示，攝護腺癌與攝護腺肥大所出現的症狀，幾乎一致，初期都會有小便需要用力、尿速變慢、排尿愈來愈困難、夜尿等症狀，不少人對於這些症狀，都會直覺認為是「正常老化」的現象，又或是自行歸因是良性的攝護腺肥大，不願面對有罹患攝護腺癌的可能。

他曾治療過一名患者，是等到「完全解不出尿」才來就醫，當時一檢測PSA指數，立刻確診為攝護腺癌；另外，還有些攝護腺癌患者是因為嚴重腰痛而來，攝護腺癌末期患者通常癌細胞都已轉移，最常轉移的位置就是腰椎，並集中在第四節與第五節，不少患者誤以為腰痛是腰椎長骨刺所致，先到骨科就醫才發現是攝護腺癌轉移，這類患者預後相對較差。

黃建榮表示，攝護腺癌的風險因子包含年齡，55歲以上都需要注意，再者為家族史，或是熱愛吃高油、紅肉等加工食品者，所以建議男性，到了55歲應做PSA檢測，避免症狀出現時就診，已是攝護腺癌晚期。

癌細胞

上一則

牙齦流血別輕忽 醫揭5警訊：牙周病嚴重恐掉牙

下一則

看到強光打噴嚏 不是身體異常 「光噴嚏反射」防衛性生理反應

延伸閱讀

63歲婦罹罕病 基因失控全身長腫瘤 30多年反覆開刀

63歲婦罹罕病 基因失控全身長腫瘤 30多年反覆開刀
「隱形癌王」膽管癌難發現 小心5徵兆

「隱形癌王」膽管癌難發現 小心5徵兆
66歲男確診膀胱、輸尿管泌尿上皮癌 醫：無痛血尿別輕忽

66歲男確診膀胱、輸尿管泌尿上皮癌 醫：無痛血尿別輕忽
乳癌年輕化 30多歲女1個月病逝 這年紀起應規律檢查

乳癌年輕化 30多歲女1個月病逝 這年紀起應規律檢查

熱門新聞

健康的飲食習慣應該要均衡攝取天然原形食物，多吃蔬菜、水果、全穀類和蛋白質，減少加工食品、含糖飲料及飽和脂肪。(圖／123RF)

🎙️想比別人多活9年？先做好這8件事

2026-05-05 09:35
一名女網友表示自己每次上完廁所都會擦到衛生紙完全乾淨，卻發現身邊朋友大多只擦到變淡就停止，讓她相當震驚。衛生紙示意圖。（取材自pexels.com@Алексей Вечерин ）

如廁後擦到全白才乾淨？醫搖頭「屁股會流淚」教正確3步驟

2026-05-06 23:10
腎臟科醫師提醒，海鮮屬於優質蛋白質，但長期食用可能累積重金屬，尤其是大型深海魚；示意圖。（123RF）

6旬男愛吃海鮮竟然腎衰竭 醫揭5大重金屬高風險食物

2026-05-04 04:45
豆腐不只是蛋白質來源，用餐時搭配一杯柳橙汁，維生素C能大幅提升鐵的吸收率。(圖／123RF)

吃肉才能補鐵？這6種「高鐵素食」含量比牛排還高

2026-04-20 02:00
胃潰瘍形成的原因在於胃酸與胃黏膜保護機制失衡，長期壓力、作息不正常等都可能增加胃潰瘍風險。示意圖。（123RF）

吃辣不會得胃潰瘍？ 醫揭胃潰瘍「5大迷思」 喝牛奶養胃其實也錯了

2026-05-08 04:47
醫師提醒，民眾應正確洗手，避免腸病毒、諾羅病毒、流感、新冠病毒感染。（本報資料照片）

酒精也殺不死 醫揭「洗手關鍵5時機」 防病毒、降傳播風險

2026-05-05 04:36

超人氣

更多 >
華裔女市長承認充當中共代理人 曾對中官員說「謝謝領導」

華裔女市長承認充當中共代理人 曾對中官員說「謝謝領導」
ICE遣返366名中國籍人員 全在這地區「有無犯罪都抓」

ICE遣返366名中國籍人員 全在這地區「有無犯罪都抓」
年過50 骨骼健康專家建議多吃這一食物

年過50 骨骼健康專家建議多吃這一食物
買房車自駕遊 退休華人圓夢：人生真正上路

買房車自駕遊 退休華人圓夢：人生真正上路
又1頂尖菁英離奇亡 武大48歲遙感專家「病逝」 不單純？

又1頂尖菁英離奇亡 武大48歲遙感專家「病逝」 不單純？