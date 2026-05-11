乾癬非一般濕疹 日曬15分鐘緩解搔癢不適

醫師提醒，乾癬在夏天會反覆發作 壓力、熬夜、飲食不忌口等生活習慣都是誘發因子；示意圖。（圖／123RF）

「多曬太陽乾癬會自己好」、「少洗澡比較不刺激患部」等網路上流傳的乾癬偏方和說法，你相信嗎？台灣聖元中醫診所院長鄭愛蓮醫師特別澄清錯誤迷思指出，冬天氣候乾燥、寒冷，乾癬發作比較嚴重，通常在夏天適度曬太陽會獲得緩解；再者，正確清潔能避免皮屑堆積，有利於外用藥物的吸收，增進治療效果。民眾切勿聽信偏方，以免影響正規治療。

內服外敷調理五臟六腑

鄭愛蓮醫師表示，乾癬是免疫失調引發的慢性疾病，不像一般濕疹、汗皰疹，預期3個月或半年會好，中醫治療乾癬，病程可能長達1、2年以上，治療需有耐心。中醫治療乾癬給予內服藥物調理五臟六腑促進代謝，加上外敷中藥，減少外表皮屑產生。

臨床上遇過有些乾癬患者不敢洗澡，害怕碰水會發炎，或是疑惑該洗熱水澡或溫水澡？鄭愛蓮醫師解釋，皮膚治療首重清潔皮膚，冬天可洗熱水澡，建議用肥皂快速洗戰鬥澡，藉由洗澡清潔毛細孔，讓每次塗抹的藥物都能順利吸收，發揮效用，病灶紅腫會逐漸消退；有些患者病痂較厚，可購買天然絲瓜絡，剪取成手握大小，浸濕後輕刷乾癬厚痂，加強上藥效果。

洗完澡或清潔皮膚後立刻上藥，待藥物吸收10至20分鐘，可適當塗抹凡士林、橄欖油、甘油，或含油性的乳液或綿羊霜，視乾癬患者個人皮膚乾癢程度選擇適合產品，一天可擦3、4次不等，增加皮膚滋潤保濕度。

乾癬患者如果在夏天反覆發作，絕大部分是因為工作壓力、熬夜晚睡等外在因素誘發，建議最晚12點前一定要就寢，才能幫助肝膽經修復和正常代謝。再者，飲食也是關鍵，吃錯食物或吃了不該吃的食物，都可能導致乾癬發作。海鮮類如蝦子、螃蟹、辣椒和酒等都是禁忌，常見患者認為皮膚好多了，心想淺嚐不要緊，殊不知白天吃完晚上便發癢難耐。

鄭愛蓮醫師強調，乾癬患者必須待病灶恢復成正常膚色，才算是完全復元，會再讓患者服用2至3週藥物，此期間開始先吃原本忌口的魚，每吃一樣都先觀察3天，若無發作，逐步恢復進食蝦、牛羊肉等，在乾癬發作期間。值得提醒的是，酒是絕對的禁忌，即使是在皮膚復元之後，也只能適量飲用1、2杯。

中藥內服外擦2年復元

鄭愛蓮醫師分享曾一位約50歲的女性，就診時全身軀幹、手腳幾乎布滿乾癬，經中藥內服外擦認真治療2年復元，持續7、8年均處於穩定狀態，如今年近60歲，有時冬天偶有冒出1、2顆紅疹，趕緊調整飲食並忌口，外擦中藥，很快就恢復正常。

鄭愛蓮醫師說明，西醫治療乾癬會給予類固醇和抗組織胺，情況嚴重甚至給予生物製劑治療，但僅能暫時抑制；中醫認為，乾癬皮膚病與身體五臟六腑的體質有關，中藥治療內服外敷雙管齊下，好處在於五臟六腑代謝和免疫力能一起提升，讓代謝恢復正常，皮膚也能趨於穩定。

鄭愛蓮醫師提醒，乾癬患者應避開中午烈陽，每天選擇早上或傍晚時段，曝曬皮膚病灶部位15至20分鐘，有助改善病情、減輕搔癢不適。另外，夏天可前往海邊或溪邊玩水，但不建議到含有氯的游泳池游泳，容易傷害皮膚。

隨著天氣逐漸炎熱，乾癬患者在戶外可於非病灶部位擦防曬乳，勿過度曝曬，也別過度包裹密不透風，以免導致過度流汗、引起皮膚發癢，病情惡化。

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