近千顆眼結石「塞滿眼皮」電競選手眼角膜受損被迫禁賽

一名亞運電競國手因長期高強度電競訓練、玩手遊，雙眼長出近千顆眼結石，成為醫界的首例。（圖／洪啟庭提供）

台一名亞運電競國手因長期高強度電競訓練、玩手遊，雙眼長出近千顆眼結石，成為醫界的首例；眼科醫師說，臨床上常見眼結石，此案例近千顆且密集分布，相當罕見，可視為電競與3C過度使用下的極端警訊。

大仁科技大學眼科學系教授、眼科醫師洪啟庭指出，眼結石是乾眼症與慢性結膜發炎下，細胞殘骸與分泌物堆積後鈣化形成，一旦突出表面，會如砂紙般反覆刮傷角膜，嚴重恐引發角膜潰瘍甚至影響視力。

洪啟庭表示，該國手就醫時主訴雙眼紅、癢、流淚不止，且疼痛如刀割，經裂隙燈檢查發現，雙眼上下眼瞼內側布滿大量眼結石，右眼約600顆、左眼約400顆，總數竟逼近千顆，且多數已突出結膜表面，持續摩擦角膜，造成角膜出現撕裂傷，視力一度降至0.5與0.4。

醫療團隊隨即顯微鏡與局部麻醉，以細針逐一清除結石，暫時改善異物感與疼痛，不過，由於患者仍需長時間訓練，未能降低用眼負荷，3個月後回診竟發現眼結石再度生成，體積更大，病況高度復發。

洪啟庭說，該國手出現劇烈疼痛與視力下降，還導致角膜受損，即便手術清除仍再度復發，現階段已無法出賽，恐需移除所有結石，視力才能恢復。

研究顯示，長時間使用手機與電競設備，乾眼症發生率高達60%，3C族群中約50%伴隨眼結石問題，尤其手遊玩家因螢幕距離近、專注度高，眨眼頻率從每分鐘15至20次降至5次以下，甚至出現不完全眨眼，使淚液無法均勻覆蓋眼球，加劇乾燥與發炎。

洪啟庭強調，移除眼結石僅是治標，無法根治問題，若未改善長時間用眼、環境刺激與生活習慣，眼結石往往在3至6個月內復發，比例可達30%至50%。

他說，當每日使用時間超過6至8小時，約72.7%使用者會出現乾眼症，形成乾眼、發炎、眼結石、角膜受損的惡性循環，建議落實「20-20-20護眼原則」，每使用3C產品20分鐘，就遠望6公尺外20秒，維持正常眨眼與適度休息。