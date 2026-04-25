腫瘤「塞滿腸道」 5旬男腸癌入侵泌尿道 靠這手術保住腎

醫師提醒，大腸直腸癌有年輕化趨勢，腹痛、血便、排便習慣改變，是最早卻也最容易被忽略的警訊。示意圖。（圖／123RF）

一名50多歲張姓男子飲食少蔬菜、纖維攝取不足，腹痛、血便不以為意也未就醫，近期症狀惡化，嚴重脹氣、排便困難，就診時已是大腸直腸癌三期，腫瘤 塞滿腸道，還侵犯泌尿道，一度瀕臨腎衰竭與敗血症，所幸接受達文西微創手術切除腫瘤，腎功能恢復，度過險關。

該場微創手術導入達文西系統，在高解析3D視野下，機械手臂深入骨盆腔狹小空間，先精準切除腫瘤與受侵犯腸段，再清除淋巴結，最後處理最棘手的輸尿管重建。經過術中評估，醫療團隊決定採取膀胱解放術，將健康輸尿管重新植入膀胱，讓病人免於更大範圍重建，也成功守住左腎功能。

負責主刀的台灣大同醫院大腸直腸外科主任蔡鎧隆表示，這類直腸癌侵犯泌尿道案例相當少見，張男腫瘤長在直腸與乙狀結腸交界處，不只堵住腸道，更一路侵犯左側輸尿管，導致尿液回流腎臟，形成左腎嚴重積水，若再拖延，恐演變成腎衰竭、敗血症，這不只是單純癌症 手術，而是一場橫跨消化與泌尿的跨科別搶救大作戰。

他表示，傳統開腹手術風險極高，往往傷口大、恢復慢，如今透過機械手臂輔助，出血量與併發症顯著降低，透過達文西機械手臂系統完成高難度手術。

蔡鎧隆說，張男術後恢復順利，腎功能逐步回升，排便恢復正常，並配合輔助化療以降低復發風險。他提醒，大腸直腸癌有年輕化趨勢，腹痛、血便、排便習慣改變，往往是最早卻也最容易被忽略的警訊，一旦拖延，腫瘤擴散至鄰近器官，治療難度將倍增。

若飲食習慣長期偏好肉類、低纖維飲食，出現腹痛、血便或排便習慣改變等警訊，應及早就醫接受大腸鏡篩檢，把握黃金治療時機。