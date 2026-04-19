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嚴重喘促、惡性胸水…婦卵巢癌晚期 組合標靶助重生

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醫師提醒，醫療跨入精準診斷時代，晚期卵巢癌可透過基因檢測與維持性療法迎來轉機；示...
醫師提醒，醫療跨入精準診斷時代，晚期卵巢癌可透過基因檢測與維持性療法迎來轉機；示意圖。(圖／123RF)

被譽為「婦女隱形殺手」的卵巢癌，因其早期症狀不明顯，常使患者在出現腹脹、消化不良，甚至呼吸喘促等明顯徵象時，病情已悄然進展至晚期。所幸，隨著醫療跨入精準診斷時代，即便是晚期卵巢癌，透過基因檢測與維持性療法，仍能迎來轉機。

68歲婦人因嚴重喘促就醫 竟檢出惡性胸水且CA-125指標超標逾百倍

台灣衛生福利部雙和醫院婦產科婦科主任温國璋醫師曾收治一名68歲婦人，最初因嚴重呼吸喘促至胸腔內科求診，檢查後發現雙側肺部有大量積水。進一步引流與病理化驗後，確認為惡性胸水，且來源疑似婦科腫瘤。

進一步抽血發現，腫瘤指標CA-125高達4771U/ml（正常值小於35），再經電腦斷層檢查後，發現左側卵巢腫瘤已轉移至腹膜、頸部淋巴結，並合併雙側大量惡性肋膜積水。經切片檢查，最終確診為第四期高級別漿液性卵巢癌（FIGO stage IVB，即卵巢癌末期，已發生遠端轉移）。

晚期卵巢癌精準醫療「組合拳」策略 標靶藥物阻斷癌細胞生路

面對如此嚴峻的晚期病況，醫療團隊採取了「組合拳」策略。温國璋醫師進一步說明，團隊在第1階段先安排標準化療合併抗血管新生標靶，以紫杉醇（Paclitaxel）合併卡鉑（Carboplatin），並成功申請健保給付，合併使用抗血管新生標靶藥物（Bevacizumab）。經數個月治療後，評估結果顯示達到部分緩解，腫瘤明顯縮小，呼吸喘等症狀獲得改善，生活品質也大幅提升。

為了防止卵巢癌極高的復發率，第2階段為患者進行精準基因檢測（HRD），結果顯示為「HRD陽性」（同源重組修復缺失）。温國璋解釋，這是一項關鍵發現，「HRD陽性」代表癌細胞的「修復工具箱」已經損壞；這也意味著患者的癌細胞修復機制存在缺陷，正好符合健保對於PARP抑制劑（Olaparib）作為維持性治療的給付條件。

此時若投以PARP抑制劑，能進一步封鎖癌細胞僅存的修復路徑，讓癌細胞因DNA損傷無法修復而走向凋亡。於是，患者開始口服藥物，透過精準阻斷機制清除殘存的癌細胞，有效延長存活期。

温國璋表示，過去晚期卵巢癌治療選擇有限，不過隨著精準醫療進步，可透過基因檢測找出治療標的，再搭配標靶藥物與維持性療法，已可控制病情，讓患者與癌症長期共存。

温醫師同時提醒民眾，卵巢癌的症狀非常多樣且不具特異性，常見如：腹脹、消化不良、頻尿等常見症狀，容易因此被忽略其嚴重性，建議若出現以下情況且持續未改善時，應提高警覺，盡早就醫檢查：

▸持續腹脹、易飽足或消化不良。

▸不明原因體重變化。

▸不明原因呼吸困難、胸悶。

▸頸部或腹部腫塊。

「晚期不代表沒救，精準治療是抗癌新希望。」温國璋強調，隨著標靶藥物與維持性治療，加上HRD等基因檢測工具輔助，晚期患者也能獲得更精準、個人化的治療策略，更能透過口服藥物穩定控制病情，與癌和平共存，重拾精彩人生。

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