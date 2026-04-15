我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

28元的奧運門票？洛杉磯人：根本買不到、還要付24%服務費

靠「老鼠愛大米」海撈1.7億人民幣 男星爆躺著過一輩子

免疫失衡、慢性發炎導致反覆圓禿 可靠中醫調理改善

記者胡蓬生／苗栗報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
男子近兩年除圓禿外，也常出現鼻過敏、蕁麻疹及慢性攝護腺發炎等情形，身體似乎長期處...
男子近兩年除圓禿外，也常出現鼻過敏、蕁麻疹及慢性攝護腺發炎等情形，身體似乎長期處於反覆發炎狀態，經中醫調理後已有改善。(圖／為恭紀念醫院提供)

50多歲的陳姓男子2年前頭皮突然出現多處硬幣大小的圓形禿髮，經皮膚科局部注射治療後症狀逐漸改善，但數月前再度復發，後腦勺及兩側頭皮陸續出現多處圓禿，掉髮情形明顯，轉至中醫門診，經中醫調理一段時間後，禿髮區逐漸長出新生毛髮，整體頭皮狀況也較為穩定，過敏與反覆發炎情形也逐漸改善。

台灣為恭醫院中醫科醫師唐萱庭表示，圓禿在醫學上屬於自體免疫相關疾病，主要是免疫系統錯誤攻擊毛囊，導致毛髮突然脫落，陳姓病患就診時提到，近兩年除圓禿外，也常出現鼻過敏、蕁麻疹及慢性攝護腺發炎等情形，身體似乎長期處於反覆發炎狀態。

唐萱庭表示，這種情況屬於典型的「慢性發炎體質」，臨床上部分圓禿患者可能同時伴隨過敏體質、慢性發炎或長期壓力等因素，使免疫系統較不穩定，可能增加圓禿反覆發作的機會。治療上除局部治療外，中醫也會從整體體質調整著手，透過中藥調理與針灸等方式，協助改善身體整體狀況與頭皮循環。

她指出，中藥治療多依個人體質調整處方，初期著重疏肝理氣、清熱調整發炎反應，後期則是透過補氣養血、活血通絡，促進毛囊營養供應；同時搭配頭皮局部針灸，刺激穴位以促進局部循環與毛囊代謝。經一段時間調理後，病患禿髮區逐漸長出新生毛髮，整體頭皮狀況也較為穩定，過敏與反覆發炎情形也有改善。

唐萱庭表示，圓禿常被誤認為單純皮膚問題，實際上可能與免疫系統、慢性發炎、壓力及生活作息等因素相關。圓禿雖然經常突然出現，容易讓人感到焦慮，但多數患者在適當治療下，能逐漸改善。建議平時應維持規律作息與充足睡眠，減少高糖與油炸食物攝取，均衡補充蛋白質、維生素B群、鋅等營養素，並透過運動或適當紓壓方式維持身心平衡。如果出現異常掉髮或圓禿情形，應及早就醫評估，由專業醫療人員找出原因並進行適當治療。

男子近兩年除圓禿外，也常出現鼻過敏、蕁麻疹及慢性攝護腺發炎等情形，身體似乎長期處...
男子近兩年除圓禿外，也常出現鼻過敏、蕁麻疹及慢性攝護腺發炎等情形，身體似乎長期處於反覆發炎狀態，經中醫調理後已有改善。(圖／為恭紀念醫院提供)

上一則

1周2天走4000步 有效降低心血管風險

下一則

全家牙刷放同漱口杯 細菌、黴菌恐交叉感染

延伸閱讀

易焦躁、疲倦、火氣大 醫：恐跟油脂攝取有關

易焦躁、疲倦、火氣大 醫：恐跟油脂攝取有關
關節磨損會痛 醫師揭關鍵在發炎與修復的失衡

關節磨損會痛 醫師揭關鍵在發炎與修復的失衡
鼻咽癌放療後遺症纏身 中醫調理助6旬男半年重拾生活品質

鼻咽癌放療後遺症纏身 中醫調理助6旬男半年重拾生活品質
清明後「過敏性鼻炎」爆發高峰期 中醫：梅雨季發威囤積濕氣

清明後「過敏性鼻炎」爆發高峰期 中醫：梅雨季發威囤積濕氣

熱門新聞

牛肉、豬肉等紅肉已被醫界證實容易增加罹患大腸癌的風險，營養師建議愛吃紅肉的民眾，最好在飲食中加入深綠葉蔬菜，降低罹癌的機率。 示意圖／AI生成

紅肉吃多恐罹癌 研究曝加1蔬菜可降低身體發炎…4周見效

2026-04-10 15:33
牛肉麵征服饕客味蕾，卻隱含高鈉，腎臟科醫師建議「少喝湯」、「選清燉」以減輕負擔。圖／123RF

腎臟科醫師點名「高鈉地雷」這2種麵吃一碗就爆表

2026-04-13 13:46
老人跌倒。圖/AI生成

🎙️居家養老真的安全？專家揭示潛藏健康風險

2026-04-07 09:35
眼科醫師指出，許多人一聽到「睫毛有蟎蟲」就感到恐慌，甚至誤以為是衛生習慣不佳所致，但事實上，這是一種常見且正常的現象。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@AKHIL）

睫毛全是蟎蟲？醫揭真相：9成成年人都有 這些症狀要注意

2026-04-08 17:33
水，真的要喝夠，但喝太多也沒有好處。（AI生成）

護腎該怎麼做？ 醫列7點不可不知：它比任何保健品有效

2026-04-10 04:42
馬英九近年出席公開場合，常有隨扈或助理在旁協助，顯示短期記憶可能受影響。（本報資料照片）

馬英九控訴前親信引發關注 醫師示警：家人有這些行為要及早介入

2026-03-26 05:13

超人氣

更多 >
郵輪弒親案 16歲弟性侵殺害18歲繼姊 檢方以成人起訴

郵輪弒親案 16歲弟性侵殺害18歲繼姊 檢方以成人起訴
只因一操作 華婦社安金被削95% 只剩每月8.5元

只因一操作 華婦社安金被削95% 只剩每月8.5元
華人帶孩子在櫻花節遇這一幕 不少人憤然離場

華人帶孩子在櫻花節遇這一幕 不少人憤然離場
馬英九致電楊渡：我只是老了健忘 不構成蕭旭岑違法理由

馬英九致電楊渡：我只是老了健忘 不構成蕭旭岑違法理由
史沃威爾再爆性侵指控 第5女：他下藥強暴了我

史沃威爾再爆性侵指控 第5女：他下藥強暴了我