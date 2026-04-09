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婦人3個月暴瘦10公斤 以為瘦身成功卻罹大腸癌

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大甲李綜合肝膽腸胃科主治醫師賴大豊表示，1名婦人體重突減輕，進一步檢查竟發現罹患...
大甲李綜合肝膽腸胃科主治醫師賴大豊表示，1名婦人體重突減輕，進一步檢查竟發現罹患大腸癌。(中央社)

台中一名60多歲婦人3個月暴瘦10公斤，本以為減肥成功，但腹部脹痛就醫檢查發現腸內有腫瘤，化驗研判罹患大腸癌三期。醫師表示，患者身體有異狀才就診，罹癌時已錯過黃金治療期。

大甲李綜合醫院今天發布新聞稿，肝膽腸胃科主治醫師賴大豊表示，一名60多歲的婦人，3個月來體重狂掉10公斤，本以為是自己減肥成功，後來腹部出現脹痛且不斷拉肚子，大便幾乎沒有成形過。就醫接受大腸鏡檢查，在距肛門口50公分的地方，發現一個腫瘤，腫瘤塞在腸內，導致大便如腹瀉。

賴大豊表示，國健署推出每2年1次免費「定量免疫法糞便潛血檢查」篩檢大腸癌。每個月都有患者診斷出大腸癌，尤其是年紀60歲以上的患者，因長者較會忍痛又沒有定期檢查的觀念，身體不適才就醫，往往錯失黃金治療期。

賴大豊指出，罹患大腸癌的高危險族群，包括喜歡吃燒烤肉類和高脂肪食物，卻很少吃蔬菜水果的人，或是有大腸癌家族病史的族群。大腸癌初期症狀不明顯，很多人認為腹痛或大便型態改變，只是短期不適或吃壞肚子，未料是罹患大腸癌的徵兆。

賴大豊說，國人最新十大癌症中，大腸癌新發人數僅次於肺癌排名第二，在0到1期時早期發現，5年存活率高達90%以上，不過，早期常無症狀，建議民眾定期篩檢。若排便習慣改變、便血或黏液便、大便帶有鮮紅或暗紅色血液、糞便形狀變細、排便不乾淨感、不明原因腹部脹痛、體重下降，持續2星期以上，就該趕緊就醫。

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