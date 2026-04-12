「乾眼症」年輕化 常熬夜、睡不好、助眠藥加劇症狀

醫師提醒，乾眼症類型不只一種，好發高齡長輩，尤其女性約占8成，留意睡眠品質、避免持續熬夜等，都有助改善；示意圖。（圖／123RF）

現代人習慣在連假期間熬夜追劇、玩手遊，過度使用3C產品，這種高強度的用眼型態與紊亂的作息，已使乾眼症成為普遍的文明病。眼科醫師提醒，長期熬夜、睡眠品質不佳，甚至因助眠藥物影響，皆會抑制淚液分泌，致使乾眼情況加劇。當眼睛出現乾澀、異物感時，切勿自行購買市售涼感眼藥水處理，應尋求專業醫師診斷，才能對症改善症狀。

缺水或缺油 乾眼症有三種

台灣合安眼科診所院長吳昱愷表示，乾眼症可分為缺水、缺油和綜合性三大類型，其中又以綜合性占多數。乾眼症患者常見症狀包括乾澀、異物感、發紅、疲勞和怕風等，嚴重還會出現灼熱、刺痛感等，醫師看診時會先評估屬於哪種類型的乾眼症，再提供適合的治療方案。舉例來說，若淚水分泌量不足，著重在補水；若是淚水品質較差，就會建議補油；倘若是同時缺油跟缺水的綜合性乾眼症患者，則須同時補油和補水。

吳昱愷強調，一般人無法自己確定是屬於缺油或是缺水，切勿自行購買眼藥水或生理食鹽水、洗眼液，無法真正緩解乾澀之外，還可能因此傷眼，應就醫評估診斷。

角膜破皮潰瘍 有如心絞痛

缺水型乾眼症治療初期以點眼藥水保濕，或者睡前塗凝膠，加強晚上保濕，或更進一步晚上塗藥膏，白天塗凝膠，逐步進行調整，如果仍無法改善，則會採用淚管塞，有助於患者點完人工淚液之後，延長淚液保留在眼球表面的時間。另外，缺油型乾眼症可藉由補充含油的人工淚液，並可透過熱敷促進麥氏腺分泌，嚴重的患者，醫師也建議做麥氏腺擠壓，幫助阻塞的腺體排出油脂，疏通腺體。

乾眼症狀除了乾澀之外，可能會有異物感，眼疲勞及灼熱感，嚴重時甚至會疼痛到眼睛張不開甚至幾近於心絞痛的感受，可想而知其疼痛的不適感。

吳昱愷建議，若已出現角膜破皮、甚至潰瘍等嚴重的乾眼症患者，可選擇經由抽血、離心血清，進一步製作成自體血清點眼液來加強修復。自體血清含有豐富的生長因子和消炎因子，有助發炎指數下降，促進上皮修復，降低淚水揮發比率，能逆轉乾眼和角膜破皮的惡性循環。若本身有乾燥症體質、工作環境易加重乾眼症狀，則會提早考量直接以自體血清點眼液來改善症狀。

補充魚油 能改善淚水品質

乾眼症在全世界人口比率非常高，年紀是主因，尤其約8成的女性長輩都有乾眼症困擾。正常人平均每分鐘眨眼10到12次，但現代人重度依賴3C產品，專心注視時可能1分鐘眨眼不到2次，加上天氣冷、辦公室空調或暖氣等環境乾燥因素，也更容易使得眼睛乾澀疲勞，導致罹患乾眼症的年齡逐漸年輕化。

另外，隱眼族也是乾眼症的高風險族群，長期配戴隱形眼鏡造成眼睛乾澀，若眼睛有過敏反應，持續配戴則會加重症狀。一般認為含水量高的隱形眼鏡通常較為舒適，但吳昱愷也提醒，含水量如同雙面刃，當隱形眼鏡含水量愈高，需要從眼睛表面吸取的淚水量也會增加，同時會讓眼睛表面更乾，因此必須適當補充不含防腐劑的人工淚液，來維持眼睛濕潤。

吳昱愷也提醒，熬夜用眼過度不適，可定時補充不含防腐劑的人工淚液，並要留意睡眠品質、避免持續熬夜，眼睛使用一段時間應適度休息，避免空調風口對著臉吹，這些都能降低眼睛受風吹刺激的機會。另外，適當補充富含Omega-3的深海魚油，則能促進淚水品質的改善。

(本文由NOW健康提供)