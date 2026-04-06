我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美軍失聯飛官1句話報平安引川普疑心 驚恐伊朗設圈套

鄭麗文明天飛抵上海 宋濤將親自接機 料將晤三省市一把手

鼻咽癌放療後遺症纏身 中醫調理助6旬男半年重拾生活品質

記者萬于甄／台南即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
台南市立醫院中醫部醫師趙念廷表示，鼻咽癌部分患者於放療後出現耳鳴、耳悶等症狀，應...
台南市立醫院中醫部醫師趙念廷表示，鼻咽癌部分患者於放療後出現耳鳴、耳悶等症狀，應及早就醫評估，透過中西醫整合照護，可改善後遺症提升生活品質。圖為示意圖，非新聞當事人。（南市醫提供）

台灣台南一名67歲林姓男子多年前因罹患鼻咽癌並接受放射治療，雖病情穩定未再復發，但卻長期飽受頭暈、頭痛、耳鳴與口鼻乾燥等後遺症困擾，後來尋求台南市立醫院中醫協助，透過中藥與針灸合併治療，症狀逐步改善緩解，讓林男的生活品質大幅提升。

台南市立醫院中醫部醫師趙念廷表示，鼻咽癌患者長期接受放射治療，易造成「氣陰兩虧」、津液不足與經絡失養，進而引發頭暈、耳鳴與口乾等不適，臨床治療多以益氣養陰、生津潤燥為原則，採用中藥方劑並搭配針灸，促進頭頸部經絡暢通與耳部氣血循環。

他提到，林姓男子就醫時，聽力檢查顯示右耳約65分貝、左耳約85分貝，聽力明顯下降，且常有頭暈、頭痛、鼻乾、口乾等不適症狀，讓生活備感困擾，不過，經治療約2周後，林男自覺頭暈明顯減輕，鼻乾與口乾也大幅改善，耳部分泌物減少，睡眠品質逐漸提升。

林男持續規律調理半年，頭痛發作次數大幅降低，幾乎不再頭暈，耳鳴音量減小、耳悶感改善，精神狀態轉佳，聽力清晰度也有所提升，頸部緊繃僵硬情形也逐漸緩解。

趙念廷指出，鼻咽癌患者常因放射線影響鼻咽部黏膜、唾液腺及周邊組織，導致唾液分泌減少與黏膜乾燥，進而出現口乾、鼻乾等症狀，並可能影響耳咽管功能，而耳咽管負責調節中耳壓力及分泌物引流，一旦功能受損，可能造成中耳通氣不良或分泌物積聚，導致耳悶、耳塞、慢性中耳炎、耳鳴甚至聽力下降。

趙念廷提醒，鼻咽癌患者在放療後出現耳鳴、耳悶或聽力變化並不少見，建議患者平時應多補充水分，避免辛辣、燥熱及刺激性食物，維持口腔濕潤與良好清潔習慣，若出現耳鳴、耳悶或聽力異常等症狀，應及早就醫評估，透過適當治療與中西醫整合照護，有助改善放療後遺症並提升生活品質。

上一則

清明後「過敏性鼻炎」爆發高峰期 中醫：梅雨季發威囤積濕氣

延伸閱讀

臉圓未必是發福 成大醫：恐為庫欣氏症候群徵兆

臉圓未必是發福 成大醫：恐為庫欣氏症候群徵兆
春天焦慮、失眠當心「這疾病」復發 醫：多吃三種食物有助穩定身心

春天焦慮、失眠當心「這疾病」復發 醫：多吃三種食物有助穩定身心
電腦斷層看不出異常 超音波一照揪出致命狹窄救回腦血流

電腦斷層看不出異常 超音波一照揪出致命狹窄救回腦血流
段旭民醫師逾20年經驗 針灸調理諮詢

段旭民醫師逾20年經驗 針灸調理諮詢

熱門新聞

馬英九近年出席公開場合，常有隨扈或助理在旁協助，顯示短期記憶可能受影響。（本報資料照片）

馬英九控訴前親信引發關注 醫師示警：家人有這些行為要及早介入

2026-03-26 05:13
只要掌握自身體況、體重與飲食之間變化趨勢，高齡女性也可透過規律作息與運動成功減重；示意圖。（圖／123RF）

65歲婦起床後堅持兩件事不偷懶 2年瘦21公斤

2026-03-31 02:00
美國腸胃科醫師指出，旅遊腹瀉確實與運氣有關，但可透過攜帶含次水楊酸鉍成分的藥物降低風險。圖為曼谷旅遊示意圖。（路透）

出國最怕拉肚子 醫揭1款藥物可降65%風險 再教私房避雷訣竅

2026-03-31 05:53
季節性過敏最常與春天連結在一起，當草木生長、花朵盛開，空氣中飄散的花粉可能引發打噴嚏、流鼻水和眼睛發癢等症狀。Image by Corina from Pixabay

🎙️花粉過敏來襲 為什麼有人一年比一年難受

2026-03-31 09:35
散步時偶爾停下來伸個懶腰，可以避免駝背；示意圖。(圖／123RF)

83歲教授推「不失智散步法」 有助刺激活化大腦

2026-04-02 02:00
近期手遊「皮克敏」（Pikmin Bloom）在全球引發熱潮，許多民眾為了種花勤走路。且國外研究顯示有效降低年長者全因死亡率及心血管疾病。（本報資料照片）

為種花勤走路皮克敏全球爆紅 研究指1周走4000步降心血管風險

2026-04-04 18:53

超人氣

更多 >
美軍營救飛官全過程曝光 墜機躲岩縫苦熬、百人部隊險遭圍殲

美軍營救飛官全過程曝光 墜機躲岩縫苦熬、百人部隊險遭圍殲
美國營救飛官細節曝光 放棄兩架MC-130J特戰運輸機

美國營救飛官細節曝光 放棄兩架MC-130J特戰運輸機
全美派對學校榜單出爐 加州這所大學名列第1

全美派對學校榜單出爐 加州這所大學名列第1
「他們威脅輪姦」 河南少女在柬跨洋求救 案情大反轉

「他們威脅輪姦」 河南少女在柬跨洋求救 案情大反轉
2高股息股票 專家：買了可抱20年不動

2高股息股票 專家：買了可抱20年不動