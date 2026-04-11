良性腦瘤也有風險 頭痛、嘔吐、行走不穩別輕忽

醫師提醒，腦瘤種類多樣，良性或惡性皆可能影響健康，出現頭痛、記憶力下降等症狀應及早就醫；示意圖。（圖／123RF）

華裔 名探李昌鈺因病離世，享壽87歲。據報導，李昌鈺去年11月被確診為腦瘤，他選擇保守治療，以自然療法平靜面對死亡。事實上，腦瘤種類繁多，且並非全部都是惡性，但只要影響到腦部運作，就可能對健康造成嚴重影響。

無論良性或惡性，關鍵在於腫瘤 位置與大小是否壓迫重要神經功能。腦瘤是指長在大腦或其周邊組織的異常細胞團塊，與脊髓腫瘤同屬中樞神經系統腫瘤。依性質可分為：

．良性腫瘤：生長較慢，但可能壓迫腦部

．惡性腫瘤：生長快速，具侵襲性

此外，也可分為：

．原發性腦瘤：直接源自腦部

．轉移性腦瘤：由其他器官癌症 轉移而來（臨床上更常見）

腦瘤症狀因位置與大小不同而異，有些人初期甚至沒有明顯不適，但常見警訊包括：

．清晨加劇或夜間痛醒的頭痛

．癲癇發作

．記憶力或思考能力下降

．語言困難或理解力變差

．個性或情緒改變

．單側手腳無力或麻木

．平衡感變差、容易跌倒

．視力或聽力異常

．噁心、嘔吐

若症狀持續或惡化，應盡快就醫檢查。

為什麼腦瘤會造成嚴重影響？因為大腦位於顱骨內，空間有限，一旦腫瘤生長，可能導致：

．壓迫正常腦組織

．顱內壓升高

．腦脊髓液循環受阻

．影響語言、運動、記憶等功能

即使是良性腫瘤，也不能掉以輕心。若出現以下狀況，建議提高警覺：

1.頭痛型態改變、頻率增加

2.出現癲癇或意識不清

3.記憶力、認知功能快速退步

4.行走不穩或單側肢體無力

腦瘤超過百種類型，並非全部都是絕症，部分可透過手術或治療控制良好。但關鍵仍在於：及早發現、及早診斷、及早處理。