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嬰兒呼聲像小豬？恐是聲帶麻痺或聲門狹窄 3症狀速就醫

王駿杰
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新竹國泰綜合醫院兒科醫師陳美淇指出，雖然大多數新生兒呼吸聲屬正常現象，仍需警惕結...
新竹國泰綜合醫院兒科醫師陳美淇指出，雖然大多數新生兒呼吸聲屬正常現象，仍需警惕結構問題，像是常見的喉頭軟化症，或是先天性聲帶麻痺或聲門狹窄等少見情況；示意圖。（圖／新竹國泰綜合醫院提供）

少新手爸媽在照顧新生兒時，常被寶寶睡覺時發出的呼吸聲嚇一跳。有的像打呼、有的像小豬哼哼，甚至偶爾還會出現短暫停頓，醫師指出，雖然大多數新生兒呼吸聲屬正常現象，仍需警惕結構問題，像是常見的喉頭軟化症，或是先天性聲帶麻痺或聲門狹窄等少見情況，部分寶寶若出現持續明顯的喘鳴聲，需要至醫院接受專業評估與追蹤。

台灣新竹國泰綜合醫院兒科醫師陳美淇陳美淇指出，喉頭軟化症是由於新生兒喉部或聲帶結構較柔軟或發育異常，吸氣時容易產生喘鳴聲，呼吸聲特別明顯。大多數是良性，隨著寶寶成長可在一歲左右改善。平時需隨時注意孩子的呼吸狀況，如果仰躺會加劇呼吸喘鳴聲，可以調整姿勢，像是將頭抬高或是側躺，趴睡較容易有窒息危險故不建議，餵食也需注意嗆咳的狀況。

陳美淇說，她曾遇到一位臨床案例，寶寶一出生就有明顯的喘鳴聲，後續確診為先天性聲帶麻痺，因氣道阻塞明顯，接受了氣切手術，由醫療團隊持續追蹤與照護。

陳美淇指出，家長若發現寶寶出現呼吸急促或不規律，胸口明顯凹陷，呼吸頻率異常快速，伴隨鼻翼煽動。餵食困難或體重增加不佳，吃奶時出現呼吸困難或吐奶頻繁。活力下降，嗜睡、臉色發青（發紺）或蒼白等情況，建議立即就醫。不過，多數新生兒的呼吸聲其實沒問題，家長可放心觀察並定期追蹤。

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