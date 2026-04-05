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上廁所太用力竟猝逝 醫：小心血壓飆升 恐誘發心肌梗塞

記者沈能元／台北報導
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台灣新光醫院心臟內科主治醫師魏丞駿表示，便秘排便不順，需要十分用力，容易造成血壓...
台灣新光醫院心臟內科主治醫師魏丞駿表示，便秘排便不順，需要十分用力，容易造成血壓升高，若已有心血管功能不佳、心臟病史者，恐引發心肌梗塞、腦中風、主動脈剝離等三大重症。(圖／123RF)

近日，有位民眾在Threads發文指出，家人便祕上廁所用力，竟不幸猝逝，引發外界關注。對此，醫生表示，現在許多人有便祕問題，一旦排便不順，需要十分用力時，容易造成血壓及腹壓、胸壓、腦壓升高，若已有心血管功能不佳、心臟病史者，不只可能引發心肌梗塞，還可能誘發腦中風、主動脈剝離等，這在臨床上不算少見，提醒上廁所時須提高警覺。

台灣新光醫院心臟內科主治醫師魏丞駿說，心血管功能不佳者，上廁所用力猝逝，可能是憋氣用力排便時，血壓突然飆高，或是喝酒後，整個人滿臉通紅、血壓上升，均可能誘發心肌梗塞，但如果血管已十分脆弱，承受壓力的強度低，還可能造成心血管撕裂、腦血管瘤破裂，而引起主動脈剝離、腦中風等。

其實，臨床針對心肌梗塞病發且正在加護病房臥床治療的患者，其不可能下床排便，必須用躺的方式排便，如此姿勢排便已十分困難，若又有便祕問題將更加不順，必須非常用力、血壓衝高，恐導致血管二次傷害；因此，給予軟便藥是常規治療，為的是避免患者用力排便，再次引發心肌梗塞、腦中風，甚至是主動脈剝離等風險。

為避免上廁所猝逝，民眾平時應多注意心臟健康及三高問題。魏丞駿指出，許多心臟疾病患者往往是出現胸悶、胸痛等不適症狀時，才緊急就醫。因此，平時也要多注意三高問題，若血壓已有高低起伏，忽高忽低時，應就醫檢查，特別是已在服藥控制的三高患者，千萬要按時服藥、控制病情。

魏丞駿說，如果曾有跌到、外傷，導致腦部蜘蛛網膜下出血患者，其血管在癒合時，可能形成血管瘤，上廁所用力，血壓一旦飆升，血管瘤容易破裂，進而引發腦中風，不可不慎。

魏丞駿提醒，為了排便順暢、避免便祕，飲食應多攝取膳食纖維，並喝足夠的水分及適度的運動，一旦發現糞便的形狀像是羊大便的細小、一粒一粒的，或是排便習慣改變，應速就醫檢查。平時更要注意血壓變化，保持心情愉悅、適時減輕壓力，以防突發性心肌梗塞。

魏丞駿說，許多人上廁所突然昏倒，確實可能是誘發心肌梗塞外，且好發時段多在清晨，但也可能是因為上廁所用力過猛，或上廁所久坐後，血液充滿在下半身，但上好後突然站起，引起姿勢性低血壓而昏倒，並撞擊頭部造成撕裂傷，這類族群以年長者居多，建議排便後不要猛然站起來，應慢慢的站起來，而家中有高齡長者應多注意。

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