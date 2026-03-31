擤鼻宜單側、輕柔 做錯鼻塞更久

醫師提醒，正確擤鼻方式是單側、輕柔，若擤鼻方式不當，可能出現鼻腔黏膜受損，增加流鼻血機會；示意圖。（圖／123RF）

隨著季節轉換，空氣中的花粉與各類過敏原增加，不少人開始出現鼻塞、流鼻水、打噴嚏與眼睛搔癢等症狀。這些表現多與鼻腔發炎反應有關，若處理不當，可能延長不適時間。

鼻塞通常與鼻腔黏膜發炎有關，當過敏原、病毒或其他刺激物進入鼻腔時，原本負責清除異物的黏液與纖毛系統會啟動防禦機制。若刺激持續，鼻腔內壁組織會出現腫脹，並分泌更多黏液，進而造成鼻道阻塞與分泌物增加。

臨床上，鼻塞多與以下情況有關：

●過敏性鼻炎：對花粉、塵蟎、黴菌或動物皮屑等過敏原產生反應

●非過敏性鼻炎：包括病毒感染（如感冒）、環境刺激（如煙霧或氣味）、荷爾蒙變化或部分藥物影響

此外，鼻竇炎或腺樣體肥大等結構性或感染性問題，也可能導致鼻塞持續。

當鼻腔分泌物增加時，適當清除可減少不適並降低感染風險。醫師建議，擤鼻時應採取較溫和的方式。

正確擤鼻方式：單側、輕柔，建議擤鼻時，一次只清理一側鼻孔．以手指輕壓另一側鼻孔，輕柔將分泌物排出，避免同時擤兩側或過度用力，這樣可減少鼻腔壓力，降低分泌物被推向鼻竇或中耳的可能性。

若擤鼻方式不當，可能出現鼻腔黏膜受損，增加流鼻血機會；或是中耳壓力變化，影響耳咽管功能，產生耳悶或不適。分泌物未有效排出，還會延長鼻塞症狀。

若鼻塞明顯或分泌物黏稠，可考慮以下方式輔助：1.使用生理食鹽水噴霧或沖洗鼻腔；2.維持室內適當濕度；3.以溫熱毛巾敷於鼻部與額頭數分鐘；4.輕柔按摩鼻翼，幫助分泌物流動。