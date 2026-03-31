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清潔不當 矯正後牙縫出現「黑三角」

記者林琮恩
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牙醫師林子玉提醒黑三角是矯正可能現象，可和醫師充分溝通來改善。(圖／林子玉提供)
牙醫師林子玉提醒黑三角是矯正可能現象，可和醫師充分溝通來改善。(圖／林子玉提供)

民眾接受牙齒矯正手術後，發現兩顆牙齒與牙齦之間出現空隙，俗稱「黑三角」，擔心是牙齦萎縮導致。牙醫師指出，黑三角是矯正後常見現象，原因包括清潔不當、牙齒移動幅度過大，也可能是牙齒排整齊後反讓原先被遮掩的縫隙露出，建議民眾矯正時務必尋求專業牙醫師，矯正期間應勤洗牙、配合使用牙間刷，避免牙石堆積引發牙齦發炎退縮，造成黑三角空隙擴大。

牙醫師陳育德說，黑三角成因多半是牙齒排齊後導致縫隙露出，矯正前牙齒嚴重擁擠，齒槽骨發育空間受限，導致「地基不足」，牙肉被向上擠壓，經由矯正將牙齒排齊後，地基不足的問題，及過去被凌亂牙齒遮掩的空隙便顯露出來。

青少年骨頭生長活躍，且牙齦較能隨牙齒移動填補空隙，成年人發育穩定，一旦出現黑三角缺口，牙肉不易長回來。牙醫師林子玉指出，隨年齡增長，牙齒為補償日常磨耗，緩慢向咬合面長出，導致原本埋在牙肉內，較細的「牙根」向外露出，這是自然老化過程，但也會讓黑三角更為明顯。

牙醫師矯正技術、矯正期間口腔衛生，也是影響黑三角出現的重要因素。林子玉指出，牙醫師排列牙齒時，若移動幅度過大，導致牙根位置超出骨頭安全邊界，牙肉因失去支撐而萎縮，恐產生黑三角；傳統矯正的金屬鋼絲與托架容易有清潔死角，導致牙結石堆積，引發牙齦退縮、空隙變大，建議矯正期間勤勞清潔，配合使用牙間刷，或使用隱形牙套降低牙齦發炎風險。

陳育德指出，黑三角是矯正過程中的可能現象，發生時不必過度恐慌，臨床上可使用「齒間修磨」微調牙齒寬度，讓兩顆牙齒靠得更緊密，若黑三角情況較嚴重，則可進一步評估透過牙周手術或補牙齦治療來改善。

林子玉表示，若事前評估認為有黑三角風險，可考慮在矯正前「先補牙齦」強化地基，主動為牙齒移動建立安全的保護層。

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