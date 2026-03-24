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女童頭痛嗜睡竟是免疫攻擊腦部 醫示警：步態異常是重要警訊

記者王思慧／花蓮即時報導
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花蓮慈濟醫院兒童神經科主任王傳育提醒家長，若孩子出現持續頭痛、步態不穩、嗜睡、反應遲緩、視力異常或行為改變等神經症狀，應盡快就醫。（花蓮慈濟醫院提供）
花蓮慈濟醫院兒童神經科主任王傳育提醒家長，若孩子出現持續頭痛、步態不穩、嗜睡、反應遲緩、視力異常或行為改變等神經症狀，應盡快就醫。（花蓮慈濟醫院提供）

台灣花蓮1名7歲女童反覆感冒後，陸續出現頭痛、耳鳴與嗜睡等症狀，家人原以為是感冒或中耳炎，直到出現走路不穩、反應變慢與語言退化等異常才緊急就醫，確診為急性散播性腦脊髓炎（ADEM），進一步檢驗證實為MOG抗體相關疾病（MOGAD），研判與先前黴漿菌感染有關，所幸及時治療後已恢復良好。

花蓮慈濟醫院小兒部兒童神經科主任王傳育表示，女童去年11月曾有反覆感冒與中耳炎病史，之後逐漸出現頭痛、耳鳴、倦怠及嗜睡，但期間未發燒，初期神經學檢查也未見明顯異常。

直到今年1月回診時，已出現小腦與大腦功能異常，包括步態偏右、語言能力下降、反應遲鈍、神情呆滯與食慾不振，甚至連拿取與丟擲物品都不準確，顯示病情快速惡化。

醫療團隊發現女童血壓偏高、心跳偏慢，懷疑有腦壓升高或顱內病變，立即安排住院並進行核磁共振檢查。結果顯示小腦、視丘、大腦白質及皮質下區域均有異常訊號，符合急性散播性腦脊髓炎影像表現。

王傳育指出，急性散播性腦脊髓炎為腦與脊髓發炎性疾病，常見症狀包括視力模糊、複視、頭痛、頭暈、耳鳴、步態不穩、抽搐，以及情緒或意識改變等，發病急且進展快。

由於病程逾2週且未發燒，與一般病毒性腦炎不同，醫療團隊除進行脊髓液檢查，也同步檢驗細菌、病毒、隱球菌及黴漿菌等感染源，並先行治療。後續確認曾有黴漿菌感染，並送台大醫院檢測自體免疫抗體，最終確診為MOG抗體陽性相關疾病。

王傳育說，MOGAD為自體免疫性脫髓鞘疾病，異常抗體會攻擊神經髓鞘造成發炎與功能障礙，9歲以下兒童多以ADEM表現，較大兒童或成人則可能出現視神經炎或脊髓炎等症狀。

他提醒，若孩童出現持續頭痛、步態不穩、嗜睡、反應遲緩、視力異常或行為改變，即使無發燒也應盡快就醫；確診後應做好感染預防並規律追蹤，以降低復發風險。

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