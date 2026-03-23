7旬婦為增肌力健身重訓竟壓垮脊椎 下背痛揪出隱形骨折

衛福部豐原醫院骨科醫師江福財考量患者年齡及功能恢復需求，建議採取「微創低溫骨水泥灌注治療」，透過影像導引方式將醫療級骨水泥注入骨折椎體內，降低持續塌陷風險，減輕因疼痛導致之活動受限情形。（豐原醫院提供）

台灣台中一名70多歲婦人為增進肌力並延緩身體退化，在健身房接受重量訓練課程後逐漸出現持續性下背疼痛症狀，衛福部豐原醫院骨科醫師江福財綜合X光影像判讀後，發現其疼痛表現與單純肌肉拉傷不符，臨床上高度懷疑可能為「脊椎壓迫性骨折」，核磁共振檢查確診為「第十二胸椎（T12）椎體」骨折。

醫師江福財表示，該骨折可能與高齡族群常見骨質疏鬆相關，在外力負荷增加情況下導致椎體結構受損。

他表示，胸椎第十二節位於胸椎與腰椎交界處，為脊椎受力集中重要轉換區域，骨質密度下降，於彎腰、搬重物或運動負荷增加時，即可能導致椎體塌陷形成壓迫性骨折，此類骨折常見症狀包括持續性下背疼痛、活動時疼痛加劇，甚至影響站立與行走能力，且部分患者於初期X光檢查中不易明顯辨識，容易被誤認為肌肉或軟組織損傷，進而延誤診斷與治療時機。

醫師江福財考量患者年齡及功能恢復需求，經醫療團隊評估後，建議採取「微創低溫骨水泥灌注治療（vertebroplasty）」，透過影像導引方式將醫療級骨水泥注入骨折椎體內，達穩定椎體結構並減輕疼痛之目的，相較於傳統保守治療需長時間臥床休養，骨水泥灌注可有效支撐受損椎體，降低持續塌陷風險，並減輕因疼痛導致活動受限情形。

醫師說明，椎體壓迫性骨折常見於骨質疏鬆族群，部分患者僅因日常彎腰、提重物或運動過程中之輕微外力即可能發生骨折。若未及時治療，長期臥床除可能導致駝背變形、慢性疼痛，也可能增加肌力流失、肺炎或深層靜脈栓塞等併發症風險。對於經影像檢查確認之壓迫性骨折且疼痛持續未改善之患者，微創骨水泥灌注治療有助於提早下床活動並恢復日常生活功能。

患者手術過程順利，術後24小時內，下背疼痛症狀即獲明顯改善，活動能力隨之恢復，隔天即能行走。