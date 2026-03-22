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研究：這1眼科檢查 可在失智症症狀出現前數年發現跡象

世界新聞網／輯
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研究發現，利用例行眼科檢查中的「眼底攝影」，觀察視網膜血管變化，能作為早期篩檢失智症的工具，因為這些血管與腦部血管密切相關；示意圖。(取材自Unsplash @alpay tonga)
研究發現，利用例行眼科檢查中的「眼底攝影」，觀察視網膜血管變化，能作為早期篩檢失智症的工具，因為這些血管與腦部血管密切相關；示意圖。(取材自Unsplash @alpay tonga)

一項最新研究指出，例行眼科檢查可以透過「眼底拍照」檢查，觀察視網膜血管的變化，而因為視網膜血管與大腦中的血管密切相關，能在阿茲海默症症狀出現前數年就能偵測到相關徵兆。研究認為，有助於及早辨識認知功能退化，提升早期診斷與介入的可能性。

據每日郵報Daily Mail報導，倫敦城市聖喬治大學（City St George's, University of London）研究人員表示，未來一套人工智慧工具可在眼鏡行與眼科診所使用，透過分析眼底血管變化來判讀早期認知退化。該工具目前正利用超過50萬名英國民眾的健康資料進行測試，盼能在腦部受損擴大前及早發現並治療失智症患者。

另外，中國科學家的研究也指出，視網膜厚度可能與阿茲海默症風險相關。目前英國約有近100萬名失智症患者，預估至2040年將增至140萬人以上，該疾病亦為當地主要死因之一，每年造成約7萬6000人死亡。雖然2024年英國已核准兩款可延緩病程的藥物，但因成本與效果限制，尚未獲國民保健署（NHS）全面資助，專家認為若能提早使用，效果可能更佳。

此外，臨床觀察顯示，失智症往往在症狀出現多年後才被診斷。倫敦大學學院（University College London）研究指出，患者平均需約3.5年才確診。研究人員因此提出新方向，利用例行眼科檢查中的眼底攝影，觀察視網膜血管變化，作為早期篩檢工具，因這些血管與腦部血管密切相關。

研究也指出，視網膜屬於中樞神經系統的一部分，並透過視神經與大腦相連，因此對腦部退化變化相當敏感，包括神經細胞流失、發炎與血管損傷。美國傑克森實驗室（Jackson Laboratory）研究亦發現，視網膜微血管異常者，較可能帶有與阿茲海默症相關的基因突變，且血管彎曲程度增加可能影響氧氣與營養輸送。研究團隊利用人工智慧分析大量影像後發現，視網膜血管變化與認知測驗表現下降具有明顯關聯，研究人員認為，相關技術有望在症狀出現前提供預測與預警。

人工智慧 阿茲海默症 失智症

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