我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拐9童 廣東人口販子「梅姨」落網 受害家長激動

紐約華裔大學生 不明原因遭ICE拘捕

咬不動、嗆咳 口腔衰弱增死亡風險

記者沈能元
聽新聞
test
0:00 /0:00
「口腔衰弱」若忽視不理，將對整體健康造成深遠影響。(圖／123RF)
「口腔衰弱」若忽視不理，將對整體健康造成深遠影響。(圖／123RF)

長者「吃不動、容易嗆咳」的現象日益普遍，台灣牙醫師公會全聯會秘書長曾士哲表示，但多數家庭往往將長者吃不動、容易嗆咳，視為年紀增長的自然現象，甚至單純歸因於牙齒不好，然而牙醫專業與醫學研究明確指出，嗆咳可能是「口腔衰弱」的早期警訊，不應忽視不理。

研究顯示，咀嚼功能不佳的高齡者，失能風險增加兩成以上，死亡風險更提高達三成以上。曾士哲說，口腔並非單純進食工具，而是維繫營養攝取、免疫力、肌力維持與生活品質的重要器官。一旦口腔功能退化，營養吸收不足、體力下降、活動力減退，將形成惡性循環，進一步增加長期照護與醫療負擔。

「口腔衰弱」並非單一疾病，而是多項功能退化的綜合表現，常見徵兆包括牙齒少於20顆或咬合功能明顯不足、咀嚼困難，無法有效磨碎食物、吞嚥困難或進食時容易嗆咳、口乾加劇、說話含糊不清、發音變差等現象。若未及早介入，除了影響營養與生活品質，更可能提高吸入性肺炎風險。

曾士哲指出，一旦吞嚥功能下降，口腔細菌與食物殘渣易誤入呼吸道與肺部，引發感染。吸入性肺炎長期位居高齡族群住院與死亡的重要原因之一，其醫療耗費與家庭負擔不容忽視。

口腔衰弱並非無可挽回，曾士哲提醒，只要及早評估與介入，多數功能可以改善，包括定期口腔檢查與專業治療、補齊缺牙、重建咬合功能、加強口腔清潔與牙周維護、進行口腔肌群與吞嚥訓練，如「健口操」透過簡單唇舌運動與發音練習，能有效強化口腔周圍肌肉，改善咀嚼與吞嚥能力。每天幾分鐘的訓練，長期累積，效果可能比想像中更顯著，就像肌力訓練一樣，口腔也需要運動。

曾士哲說，口腔健康不再只是牙齒美觀或局部治療問題，而是與失能預防、長照需求、醫療支出密切相關的公共衛生議題。曾士哲表示，若能在功能退化初期即介入，不僅能降低吸入性肺炎發生率，也能延緩失能，減少後端醫療與長照支出。守住高齡生活品質的第一道防線，「能吃」代表基本功能，「吃得好」代表營養充足，「安全地吃」則關乎生命安全。

曾士哲提醒，口腔，是健康老化的第一道防線。當家中長者開始出現進食困難、頻繁嗆咳、食量下降或體重減輕時，這不是小毛病，而是身體在發出訊號，應及早就醫評估、及早介入，才能守住健康。

上一則

23歲突然頭劇痛 檢查驚見腦中「不定時炸彈」醫警告這族群小心

延伸閱讀

愛唱歌75歲男突聲沙啞變孤僻 醫查出罹患單側聲帶麻痺

愛唱歌75歲男突聲沙啞變孤僻 醫查出罹患單側聲帶麻痺
小心失智 國衛院解密APOE ε4基因 70歲是認知功能加速惡化關鍵

小心失智 國衛院解密APOE ε4基因 70歲是認知功能加速惡化關鍵
蛀牙菌引起發炎 傷大腦、腸道

蛀牙菌引起發炎 傷大腦、腸道
睡到一半沒有呼吸 醫：這疾病讓大腦「缺氧」 增中風、失智風險

睡到一半沒有呼吸 醫：這疾病讓大腦「缺氧」 增中風、失智風險

熱門新聞

亞培公司緊急召回300萬台「輔理善瞬感第三代」(FreeStyle Libre 3)和升級版血糖機，因其存在誤報低血糖風險，已在全球引發7起死亡和730多起嚴重受傷通報。(美聯社)

亞培血糖機數據錯誤釀7死、730多起嚴重受傷 緊急召回

2026-03-14 20:56
腎臟科醫師提醒，全麥吐司的高磷、高鉀特性會加重腎臟負擔。（本報資料照片）

早餐吃錯小心腎衰竭加速 退休工程師戒「這2樣」躲掉洗腎

2026-03-18 04:51
腕隧道症候群俗稱「滑鼠手」，常見好發於需做重複性腕部活動的職業；示意圖。（圖/123RF）

🎙️職場隱形枷鎖：腰痠背痛、指尖發麻…暗藏骨科危機

2026-03-17 09:30
示意圖。（取自123RF）

不吃藥也能瘦…5種「天然瘦瘦針」食材 讓你飽到天靈蓋

2026-03-13 19:15
一名30多歲、育有3名孩子的母親瑪麗莎（Marisa Peters），長達6年出現血便與排便異常，卻被醫師認為只是產後身體變化，直到病情惡化才確診為大腸直腸癌第三期。示意圖，非新聞當事者。（取材自RDNE Stock project）

產後一症狀拖六年 加州年輕媽媽確診罹大腸癌

2026-03-13 20:56
嘉義長庚醫院耳鼻喉科主治醫師蔡明劭表示，睡眠呼吸中止症病人若未及時檢測、妥善治療，恐導致日後高血壓、中風、心肌梗塞及失智症風險增加。（蔡明劭提供）

他如雷鼾聲突中斷、全臉發紫 妻發現送醫血氧僅剩55%險窒息

2026-03-14 17:16

超人氣

更多 >
翁帆變年輕了 出席香港活動 楊振寧摯友對她的稱呼變了

翁帆變年輕了 出席香港活動 楊振寧摯友對她的稱呼變了
若惡性通膨捲土重來 哪種資產最保險？不是黃金

若惡性通膨捲土重來 哪種資產最保險？不是黃金
無薪可領… 同1天逾3成安檢員突請假 美3大機場排長龍

無薪可領… 同1天逾3成安檢員突請假 美3大機場排長龍
被控非法轉運售中Nvidia晶片伺服器 美超微高層被起訴

被控非法轉運售中Nvidia晶片伺服器 美超微高層被起訴
美超微台裔創辦人助中獲美AI技術 吹風機造假畫面曝光

美超微台裔創辦人助中獲美AI技術 吹風機造假畫面曝光