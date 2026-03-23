壓力、過勞、常戴耳機… 耳鳴年齡下修 愈早治療愈早好

醫師提醒，耳鳴發生的年齡層明顯下修，是源於內耳神經受損與血管阻塞導致供血不足，患者應耐心服藥治療3至6個月；示意圖。（圖／123RF）

過去大眾普遍認為耳鳴是老年人常見的毛病，然而在工商業發達的社會中追求高效率及業績的社會，工作壓力與焦慮緊張已成為生活常態；再加上受飲食西化、睡眠不足，以及長時間配戴耳機、接觸高分貝音樂等不良習慣影響，內耳循環與神經功能受損的情況顯著增加，導致耳鳴發生的年齡層明顯下修。這顯示耳鳴已成為現代人身體過勞與環境傷害，所發出的重要健康警訊。

針對耳鳴產生的原理，台灣資深耳鼻喉科醫師李宏信解釋，聲音經由外耳收集，經外耳傳導到中耳，直達內耳的蝸牛體，最後由聽神經傳遞至大腦形成聽覺，若將神經比喻為稻草，健康神經如健康稻草，受聲波刺激（風吹）傾倒後會自動回復；當神經纖維因老化、噪音受損（枯萎）時，會與搖擺的健康神經產生不協調的碰觸，因此發生聲響，即為耳鳴現象發生的原因。

李宏信醫師指出，內耳神經被破壞會產生病變，像是頭部撞擊外傷，通常痊癒後就會消失，以及病毒感染，例如感冒病毒、新冠病毒或施打疫苗等，都可能出現急性耳鳴重聽表現。

年長者的耳朵功能退化是耳鳴主因，多數是因為內耳血管不通暢，膽固醇、血脂肪阻塞，長久導致這些雜質沉澱在血管壁，形成血管鈣化、狹窄，血液流動性變差，影響供應血液氧分不夠，引起內耳神經退化、萎縮壞死所致，如同將橡皮筋綁在手指頭，如果停留時間過久，手指頭會缺氧而壞死同理。

不僅如此，年輕族群因為工作壓力大、情緒緊繃，容易造成血管收縮，進而影響自律神經失調，血管彈性變差、供血不足，神經萎縮損壞。同時，飲食西化、高油高鹽，營養過剩，血管內沉積油脂過多，再加上運動缺乏，血管血流不暢，也會增加耳鳴機率。

耳鳴依嚴重度分為5期

耳鳴初期多半時有時無或音量不大，很多人不在意，李宏信醫師表示，一旦內耳神經逐漸萎縮壞死，耳鳴聲音也會隨著愈來愈大聲，持續時間變長，常見來看診的人都已進展到第4期。耳鳴分期說明如下：

▸第1期：夜深人靜才能聽到。

▸第2期：整個夜晚都聽到，白天不會聽到。

▸第3期：白天夜晚都有聲音，白天偶爾出現。

▸第4期：24小時都發出聲音。

▸第5期：耳內發出刺耳尖叫讓人發狂。

在治療方面，首先必須打通血路，讓血管恢復暢通，清除沉澱在血管內的雜質；再者，清除雜質後要讓血管回復活性、促進血流速度；最後，透過規律運動讓血液順利通暢。一旦血管出現老化鈣化，彈力不好，便會影響血流速度，故必須使用血管擴張及增進血液流暢之藥物。

李宏信醫師進一步說明，內耳的血流主要是經頸動脈、頸椎基底循環系統供應，內耳蝸牛體上面覆蓋一層薄膜，薄膜上充滿微細血管，藉由促進內耳基底循環的藥物，使其滲透進入鍋牛體內，以發揮供給血液及養分的作用，並可促進內耳血液之循環。再加上給予恢復內耳神經的滋養藥物如維他命B1、B6和B12，並也加上抗氧化劑如維他命C、E，有助讓神經活化修復。

耐心服藥治療3至6個月

如同高血壓、糖尿病慢性病患必須持續服藥控制的觀念，李宏信醫師強調，耳鳴患者服藥需有耐心，至少應服藥3個月至半年，耳鳴治療過程會從初期大聲，猶如波浪般，漸漸小聲、又變大聲，反覆一段時間後漸漸消失。如果透過服藥腸胃吸收功能不佳，可考慮以注射方式補充維他命B12等成分，增進改善效果。

雖然坊間有耳鳴黃金治療期2周的說法，仍不應放棄治療。李宏信醫師分享一名未滿30歲的女碩士留學生，罹患突發性耳聾在美醫治不便，發作2個月後返台，四處求醫但都認為錯過黃金治療期，而認為無效而主張放棄治療而接納及共存，所幸沒有放棄，經過轉診前來求治，經過耐心治療，重聽改善，聽力至少恢復7成，深受病人及家屬之肯定。

一般來說，生活作息正常、控制三高及多運動，放鬆心情，減少過勞焦慮，輕微耳鳴有機會不藥而癒。李宏信醫師提醒，出現耳鳴症狀，愈早治療可以縮短治療時間，2、3個月就恢復。倘若耳鳴時間過長，3至5年可能會併發聽力衰退，故耳鳴宜及早接受治療，方可避免聽力損傷的悲劇發生。

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