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乳房重建手術 多半1個半月能恢復術前日常生活動作

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醫師提醒，當乳癌治療告一段落， 傷口照護不輕忽，可透過復健運動讓手術後肢體活動回到手術前的狀態；示意圖。（圖／123RF）
醫師提醒，當乳癌治療告一段落， 傷口照護不輕忽，可透過復健運動讓手術後肢體活動回到手術前的狀態；示意圖。（圖／123RF）

近年來，乳房重建手術逐漸受到重視，乳房重建手術不僅重拾身體完整性，更積極面對術後照護與追蹤。當乳癌治療告一段落，透過術後妥善照顧、讓身體漸漸適應日常活動，接下來就能逐步重拾新生。

台北國泰醫院整形外科蒲啟明主任指出，乳房重建手術後的恢復期需要耐心與細心照顧。術後復原期內視情況必須穿戴特殊定位衣，待傷口逐漸穩定後，再依醫師指示改穿運動型或無鋼絲胸罩，避免過度壓迫造成不適。許多女性關心何時能恢復正常穿衣，其實當肩關節活動度慢慢增加時（大約是術後一周），梳頭髮、刷牙、洗澡、吃飯及穿衣等日常動作就可以逐漸以患病那一側來完成。

蒲啟明主任表示，依據重建方式不同，多數患者在手術後1個月至1個半月間，能恢復到手術前的活動能力，正常完成日常生活動作。傷口照護方面，返家後基本上開刀傷口會貼上防水敷料或紗布，不需刻意換藥，但需留意傷口是否有紅、腫、熱或發燒的情形。若有引流管，應保持引流管及引流球低於傷口插管處，避免用力擠壓及牽扯，並記錄每日引流量供醫師參考。

術後復健運動對於恢復肢體功能至關重要，蒲啟明主任建議初期每日2至3次、每次20分鐘，循序漸進增加次數及份量，以不感覺過度疼痛為原則。適當的復健運動包括手臂上抬運動、面牆爬牆運動、手臂外展運動等，能讓手術後肢體活動回到手術前的狀態，避免影響原本日常生活。

對於需要重複使力及舉重物等較費力的動作，仍須調整方式，避免造成手臂傷害或引起腫脹。規律運動如走路、游泳、輕量有氧運動、瑜伽、太極等，都有助於身體恢復，但應注意不要讓手臂太過勞累。

另外，蒲主任提醒術後穿著應選擇質料柔軟的衣服，避免摩擦或磨傷皮膚，若需接受放療，更要避免穿著過緊或有鋼圈的內衣。隨著身體逐漸適應與復原，許多女性發現自己能夠再次穿上喜歡的衣服，重拾對外表的自信，這不僅是生理上的康復，更是心理層面的重生。

本文由NOW健康提供：https://healthmedia.com.tw/main_detail.php?id=69904

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