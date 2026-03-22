你每天喝對了嗎…茶、咖啡 哪種飲品對腸胃心腦更有益？

綠茶含抗氧化劑，對心血管健康有正面影響，降低血壓。（圖／123RF）

咖啡 或茶，你每天喝對了嗎？這兩種全球最受歡迎的飲品，除了提神醒腦，還可能對健康帶來意想不到的益處。

以下從骨骼、心血管、腸道、腦部到減壓，解析咖啡與茶的功效，並提供飲用建議。

骨骼健康：茶略勝一籌

研究發現，經常喝茶的人可能比咖啡飲用者更不容易出現骨質疏鬆。

一項針對近1萬名65歲以上女性的十年研究指出，每日喝茶者髖關節骨密度略高於不喝茶者。咖啡適量飲用通常無害，但每日超過五杯，尤其對有飲酒習慣的女性，可能降低骨密度。

專家建議，每日茶或咖啡總攝取量不超過三杯，茶含較少咖啡因，且含類黃酮，可支持骨代謝。

腸道健康：咖啡略占優勢

咖啡和茶都富含多酚（polyphenols），這些植物化合物是腸道益菌的食物，有助於降低炎症、改善血糖及代謝健康。

咖啡的多酚含量通常高於綠茶，綠茶多於紅茶。咖啡還含約1.5克的可溶性纖維，相當於一顆橘子的纖維量，可支持腸道健康。

心血管健康：茶略占優勢

茶，尤其是綠茶，含有抗氧化多酚，能改善血管彈性、降低血壓。

另一方面，咖啡也有抗氧化功效，但茶的資料略多顯示對心血管有輕微優勢。

專注力與腦健康

咖啡含咖啡因約茶的兩倍，有助提升短期專注力、記憶與反應力。

咖啡與茶都與降低神經退化風險（例如阿茲海默症 、帕金森氏症）相關。

咖啡的其他健康效益

1.抗炎與抗氧化

咖啡含多種植物化合物，能抵抗自由基和慢性發炎。

2.降低糖尿病風險

多項研究顯示，規律飲用咖啡（含咖啡因或無咖啡因）可降低2型糖尿病發生率。

3.保護肝臟

可減少肝硬化風險，特別是高風險族群。

4.降低癌症風險

研究發現咖啡飲用者罹患肝癌、結腸癌的風險降低。

5.心情與心理健康

適量咖啡可降低憂鬱及焦慮風險。

6.減少久坐負面影響

咖啡可緩解長時間坐姿的慢性疾病風險。

咖啡飲用建議：每日2至4杯為宜，孕婦不超過2杯。避免晚間飲用、減少糖與奶精添加，必要時選擇無咖啡因版本。

綠茶的健康優勢

1.抗炎抗癌：綠茶富含EGCG和多酚，可降低多種癌症風險。

2.心血管保護：降膽固醇、減少高血壓和中風風險。

3.腦部健康：L-茶氨酸與多酚可改善記憶力與專注力，降低認知衰退風險。

4.骨骼健康：提高骨密度，降骨質疏鬆。

5.血糖控制：可改善胰島素敏感性，降低2型糖尿病風險。

6.減壓與抗焦慮：L-茶氨酸有放鬆效果，緩解壓力。

7.抗老化與皮膚保護：抗氧化減少皺紋，維持肌膚彈性。

8.體重管理：可能促進脂肪分解與代謝。

綠茶飲用建議：每日6至8杯安全（孕婦或哺乳期6杯以內），抹茶粉每日則是不超過2至4茶匙。避免過量糖或奶精以免抵消健康效益。