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突發性耳聾病因難找 醫師：治療黃金期僅2周 及早就醫是關鍵

記者萬于甄／台南報導
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郭綜合醫院耳鼻喉科主治醫師郭亮寬表示，突發性耳聾在醫學上稱為「突發性感音神經性聽損」，俗稱「耳中風」，且高達9成以上的突發性耳聾找不到明確病因，不過聽力恢復的關鍵在於「治療開始的時間」。（郭綜合醫院提供）
郭綜合醫院耳鼻喉科主治醫師郭亮寬表示，突發性耳聾在醫學上稱為「突發性感音神經性聽損」，俗稱「耳中風」，且高達9成以上的突發性耳聾找不到明確病因，不過聽力恢復的關鍵在於「治療開始的時間」。（郭綜合醫院提供）

聽力突然下降、耳鳴或耳悶塞感，小心耳中風找上身。郭綜合醫院耳鼻喉科主治醫師郭亮寬表示，突發性耳聾在醫學上稱為「突發性感音神經性聽損」，俗稱「耳中風」，且高達9成以上的突發性耳聾找不到明確病因，不過聽力恢復的關鍵在於「治療開始的時間」。

台灣台南一名60歲吳姓女子因突感右耳悶塞、聽力下降，趕緊到診所就醫檢查，發現右耳聽力下降至50分貝，雖服用高劑量類固醇治療，但聽力仍不見起色甚至繼續惡化，隨即轉往郭綜合醫院耳鼻喉科就醫，經郭亮寬建議下採用「耳內注射類固醇」治療，所幸經歷4次療程後，吳女右耳聽力順利恢復至正常25分貝。

郭亮寬表示，突發性耳聾是指72小時內發生連續3個頻率以上，且感音神經性聽力損失達30分貝以上的狀況，且絕大多數為單側發生，病人往往是在早晨醒來或通電話時，突發現一側聽力明顯變差，多數會伴隨耳鳴、耳朵悶塞感，也有3成患者會合併眩暈症狀。

他提到，主要醫學推測認為可能與內耳血液循環障礙有關，例如極細微聽力神經血管發生痙攣或血栓，導致組織缺氧，此外，像是流感、皰疹等病毒感染侵犯內耳構造，或自體免疫系統錯誤攻擊內耳細胞，也都是可能的致病因素 。

郭亮寬說，目前治療方式以全身性類固醇為主，目的在於抑制內耳神經的發炎與免疫反應，不過，對於患有糖尿病、高血壓、胃潰瘍或腎功能不佳者，高劑量類固醇易引發血糖升高、血壓波動或胃痛等副作用，因此近年來改採「耳內注射類固醇」，適合上述不便口服類固醇患者。

郭亮寬表示，根據台南本土病人大型研究統計，若能在症狀發生3天內開始治療，高達8成患者聽力能獲得改善，聽力恢復關鍵在於「治療開始的時間」，急性期3天內神經處於嚴重發炎缺氧狀態，給藥最有效。

他指出，若錯過2周黃金期或初步治療效果不佳，臨床上仍可透過「救援治療」爭取機會，包括耳內注射類固醇，或是在2倍以上大氣壓力下給予純氧的「高壓氧治療」，將氧氣壓入血漿供應內耳，或是利用自身血液離心而成的「高濃度血小板血漿」新興療法，利用其中的生長因子促進神經修復。

郭亮寬強調，「時間就是聽力」，若民眾發現突然聽力下降、耳鳴或耳悶塞感，務必把握2周內黃金期及時就醫並盡早開始治療，多爭取一點時間，就多一分找回聲音的希望。

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