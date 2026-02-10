我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

側手翻+後空翻太驚艷 機器人Atlas讓現代汽車股價大漲

解放軍去年軍演朝台F-16射熱焰彈 金融時報：如黑道亮槍

冬季呼吸道病激增 久咳超過2周 輕忽恐變奪命重症

胡蓬生
聽新聞
test
0:00 /0:00
醫師提醒，許多呼吸道疾病初期症狀輕微，容易與一般感冒混淆，出現兩至三周以上久咳不癒、呼吸困難、胸痛、高燒不退等症狀，應盡快就醫檢查；示意圖。（圖／123RF）
醫師提醒，許多呼吸道疾病初期症狀輕微，容易與一般感冒混淆，出現兩至三周以上久咳不癒、呼吸困難、胸痛、高燒不退等症狀，應盡快就醫檢查；示意圖。（圖／123RF）

冬天天氣寒冷，醫師提醒大家，低溫與空汙（PM2.5）是冬季健康的殺手，尤其是長輩與慢性肺病患者，如果將嚴重肺炎或肺結核誤認為普通感冒，恐延誤治療導致必須住院，甚至危及生命。

台灣苗栗市大千綜合醫院胸腔內科醫師林孟賢指出，冬季呼吸道疾病激增主要受三大因素影響，包括溫差變化劇烈、寒冷乾燥空氣、PM2.5空氣汙染。這些因素不僅容易引發感冒、流感、肺炎，更可能誘發慢性阻塞性肺疾病（COPD）、氣喘及肺結核等慢性疾病惡化。

由於流感病毒會破壞呼吸道的防禦機制，使氣管收縮、纖毛功能下降，病人會出現咳嗽加劇、痰液變濃稠且不易咳出等症狀，對於有慢性肺病的病人，更可能導致呼吸困難惡化，大幅提高住院率及死亡風險。

他表示，許多呼吸道疾病初期症狀輕微，容易與一般感冒混淆而被忽略。民眾應認識以下常見疾病及特徵：感冒、流感（咳嗽、喉嚨痛、鼻塞、流鼻涕、頭痛、發燒）；肺結核（持續咳嗽、發燒、夜間盜汗、體重下降、食欲不振）；肺炎（咳嗽、發燒、胸痛、呼吸困難）；慢性阻塞性肺疾病（持續咳嗽、咳痰、呼吸困難）；氣喘（咳嗽、喘息、胸悶、呼吸困難）。

林孟賢強調，如果出現兩至三周以上的久咳不癒、呼吸困難、胸痛、高燒不退等症狀，千萬別輕忽，應盡快就醫檢查，及早診斷治療才能避免病情惡化。

同時，也呼籲民眾做好冬季防護措施，包括注意防寒保暖、按時服藥、外出配戴口罩、空汙嚴重時減少外出並使用空氣清淨機、維持良好衛生習慣與規律作息、慢性肺病病人應定期回診追蹤。最重要的是，高風險族群應施打肺炎鏈球菌、流感及最新病毒株的新冠疫苗，才能有效提升保護力、預防重症。

林孟賢醫師提醒大家，冬季呼吸道疾病多，民眾一定要特別留意，避免延誤治療。(圖／大...
林孟賢醫師提醒大家，冬季呼吸道疾病多，民眾一定要特別留意，避免延誤治療。(圖／大千綜合醫院提供)

流感 新冠疫苗 空氣汙染

上一則

5旬歲男突腹劇痛 竟是腸腫瘤致腸穿孔 緊急切除大腸救命

下一則

腳麻、腫痛… 足部5變化 恐是心、腎、血管疾病警訊

延伸閱讀

袁惟仁病逝 蘇一峰：肺炎是臥床病人的頭號殺手

袁惟仁病逝 蘇一峰：肺炎是臥床病人的頭號殺手
流感仍在社區流行 州府籲民眾接種疫苗

流感仍在社區流行 州府籲民眾接種疫苗
流感高峰還沒到…美已52童染流感亡 9成沒打疫苗

流感高峰還沒到…美已52童染流感亡 9成沒打疫苗
咳不停別當小感冒 冬季呼吸道疾病齊發 醫師提醒健康保護措施

咳不停別當小感冒 冬季呼吸道疾病齊發 醫師提醒健康保護措施

熱門新聞

北榮婦女醫學部遺傳優生學科主治醫師張家銘在臉書指出，一篇剛發表於國際期刊「Cells」的重要論文發現，老化是一種「由局部到全身」的過程，而非全面性的同時退化。（本報資料照片）

身體老化是從局部到全身 專家提醒顧好「這3器官」避免身體失衡

2026-02-09 17:36
自2023年以來，已有至少4400起訴訟，未能充分揭露GLP-1類藥物的潛在嚴重傷害風險。圖為「胰妥讚」和「猛健樂」。(路透)

有人失明、腸裂…猛健樂等GLP-1類減重藥物 2年來已4400起官司

2026-02-01 20:45
今冬流感來勢洶洶，全美感染規模已攀升至新冠疫情以來的最高水平。美國疾病防治中心（CDC）數據顯示，全國已有超過一千九百萬人感染流感，並造成逾萬人死亡；示意圖。（圖／123RF）

🎙️流感病例創新高 不同階段怎麼預防、治療？收好全套應對攻略

2026-02-03 09:35
鷹嘴豆屬「澱粉豆」，營養豐富但蛋白質含量不如黃豆、毛豆。(圖／123RF)

鷹嘴豆、毛豆 補充蛋白質該選誰？

2026-02-03 01:00
作家小彤在抗癌路上全力以赴。(摘自臉書)

台女作家胰臟癌疼痛如碎大石 癌友卻遭醫生宣布準備後事

2026-02-04 23:11
遵循「由遠到近」原則，輕輕按壓穴位，進行眼部保養，消除疲勞。 （聯新醫院提供）

久視傷血年節更傷眼 醫曝「3招5穴1茶飲」飛蚊不上門

2026-02-09 04:43

超人氣

更多 >
黃金與比特幣二選一 死忠的富爸爸作者清崎秒選「這個」

黃金與比特幣二選一 死忠的富爸爸作者清崎秒選「這個」
華男廚師上門取9旬長者800萬金條 真實身分竟是...

華男廚師上門取9旬長者800萬金條 真實身分竟是...
華女按摩師深情撫摸男顧客 提議加錢服務 下場慘了

華女按摩師深情撫摸男顧客 提議加錢服務 下場慘了
川普施壓貿易夥伴來美投資 福耀玻璃來了卻威脅本土工廠

川普施壓貿易夥伴來美投資 福耀玻璃來了卻威脅本土工廠
美花滑女將冬奧奪金 因政治與音樂版權議題陷爭議

美花滑女將冬奧奪金 因政治與音樂版權議題陷爭議