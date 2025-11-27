自閉、過動、併發症風險高 早產兒應追蹤至2歲

我的頻道

黃羿馨
醫師表示，早產兒器官尚未發育完全，可能出現併發症，至少應追蹤至2歲。(本報資料照片)
早產兒因各器官尚未發育完全，可能出現併發症，如視網膜病變、腦部缺氧出血或壞死性腸炎等，自閉症與過動症風險也略高，醫師提醒，至少應追蹤至2歲。

台灣中國醫藥大學新竹附設醫院舉辦早產兒回娘家活動，家長之一傅小姐回憶，寶寶30周早產、僅1408公克，住院1個多月才脫離呼吸器及氧氣。出院前醫療團隊指導觀察血氧、調整餵食，回家仍租借血氧機，緊盯每次喝奶情況。後來發現親餵時血氧不再下降，體重穩定增長，便改為全親餵，孩子如今3歲半，定期追蹤發展正常，無需早療課程。

兒科主任陳思融表示，早產的原因多樣，除了母體或胎兒的高危險妊娠因素外，仍有部分原因至今仍難以預防。因此，定期產檢與選擇具備新生兒加護能力的醫療院所生產，是父母能做的最重要準備。

陳思融進一步說明，早產兒因各器官尚未發育完全，仍可能出現一些併發症，長期追蹤也發現，早產兒的自閉症與過動症風險較一般足月產兒童略高，早產兒的追蹤至少需至2歲，觀察其生長發展與心智行為狀況。

針對早產兒父母的焦慮，陳思融建議，在孩子仍住院階段，父母能做的最有幫助的事，就是提供母乳及進行袋鼠式護理，當寶寶病況穩定、呼吸器設定較低時，醫護會邀請家長脫去上衣，讓寶寶貼在胸前肌膚接觸，感受爸媽的體溫與心跳，也鼓勵家長跟孩子說話唱歌、唸故事書，這是寶寶在媽媽肚子裡最熟悉的聲音，袋鼠護理不僅能穩定寶寶呼吸與心跳，還能促進體重增加、增進親子連結。

併發症 親子

