「媽媽手」別急吃藥 先讓患部休息 改變姿勢可望改善

陳雨鑫
頸部伸展運動- 收下巴讓頸部維持一條線。（記者胡經周／攝影）
身為孩子的媽，復健科醫師蕭可倚最能理解「疼痛」二字。孩子誕下那一年，她幾乎全程親抱、餵、哄，沒多久就出現典型的「媽媽手」，即「狹窄性肌腱滑膜炎」，從拇指外側痛到手腕，只要一用力就痛。當時她減少抱孩子的次數，妥適休息後，就擺脫媽媽手，下一個孩子出生後，她也做好防護措施，不再讓媽媽手上身。

蕭可倚說，媽媽手的痛會嚴重影響生活，她當時抱著寶寶，錯誤使用手指的力量，讓媽媽手纏了她好幾個月，但她並未使用藥物或是任何治療，只是讓手部好好休息，就順利擺脫疼痛。而門診愈來愈多不是媽媽、卻罹患「媽媽手」的患者，大多是過度使用手機，無論是玩遊戲或打字，只要錯誤的拇指屈曲姿勢都可能出現媽媽手。

往上抬頭伸展頸部。（記者胡經周／攝影）
她一感到手部疼痛時，就立刻休息改善症狀，但許多患者是到了整隻手痛到無法正常使用或麻痛才就醫。媽媽手初期可透過改變姿勢、物理治療改善，如冰敷、熱敷、電療等，嚴重則需注射類固醇等藥物止痛，甚至手術才能改善。若改變姿勢與休息一周後都未緩解疼痛，建議應立即就醫。

蕭可倚也曾經飽受「落枕」之苦，有一陣子常當「低頭族」加上睡覺姿勢不正確，隔天起來頭沒辦法順利旋轉，疼痛感大約維持二到三天。發現落枕後，第一步先讓肩頸的肌肉休息、放鬆，並服用止痛藥或肌肉鬆弛劑，搭配熱敷幫助肌肉放鬆，症狀就慢慢改善。

低頭伸展頸部用手輔助下壓。（記者胡經周／攝影）
她建議民眾可先休息服藥觀察，若確認是姿勢不良造成肌肉緊繃，可採用熱敷十分鐘舒緩肌肉，接著伸展脖子，通常每天熱敷再連續做伸展，落枕很快就能恢復。若疼痛明顯、合併手麻或無力，應盡早就醫，避免更嚴重如神經壓迫或急性損傷之狀況。

頭分別往左右兩邊旋轉。（記者胡經周／攝影）
若有落枕的情況發生，蕭可倚建議等落枕好了之後，多做頸部運動，像是收下巴讓頸部維持一條線，或頭向上下左右拉伸及頸部肌力訓練，都能幫助頸部肌肉變得較為強壯，降低落枕機率，也能改善低頭族長期低頭產生的不適感。

蕭可倚表示，有人在疼痛一出現就吃止痛藥，也有人因為害怕吃藥而選擇硬撐。其實適當服用止痛藥並無不可，重點在於正確評估疼痛原因。她建議，若疼痛輕微可，可先以休息、熱敷或減少使用受傷部位，觀察能否緩解；若疼痛持續超過一周未改善，或嚴重到影響到日常活動與睡眠，就不應拖延，應尋求醫師的診斷與治療。

頭分別往左右兩邊側彎。（記者胡經周／攝影）
