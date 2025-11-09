額頭「長硬塊」確診骨瘤 醫：恐壓迫神經、頭痛

我的頻道

一名50歲女子多年來額頭左側有一顆不痛不癢的腫塊(左圖)，經微創內視鏡切除腫瘤後，額頭平整(右圖)，切口隱藏於髮際線內。(圖／新竹台大分院提供)
一名50歲女子多年來額頭左側有一顆不痛不癢的腫塊(左圖)，經微創內視鏡切除腫瘤後，額頭平整(右圖)，切口隱藏於髮際線內。(圖／新竹台大分院提供)

一名50歲女子多年來額頭左側有一顆不痛不癢的腫塊，起初未加理會，近來朋友提醒額頭外觀「有點腫起來」才就醫，經電腦斷層確診為「額部骨瘤」。醫師提醒，該患者腫瘤雖屬良性，但少數病例甚至會壓迫神經或鼻竇，引起頭痛或眼壓感。

台灣新竹台大分院整形外科醫師張晏誠說明，額部骨瘤是一種緩慢增長的良性骨腫瘤，常見於顱顏部位，特別是額骨、顳骨及鼻竇周圍。發生原因尚不明確，可能與遺傳、慢性發炎或局部外傷史有關。

張晏誠指出，病人通常是在健康檢查或照鏡子時偶然發現，額頭有固定、堅硬、不痛的隆起腫塊。雖大多不會造成不適，但隨腫瘤增大，可能影響外觀，少數病例甚至會壓迫神經或鼻竇，引起頭痛或眼壓感。若腫塊持續增大或造成美觀困擾，應及早接受影像檢查，必要時安排手術切除，並與其他顱骨病變鑑別診斷。

張晏誠表示，目前「額部骨瘤」最主要的治療方式是手術切除，相較傳統手術會在額頭留下刀口，現今可選擇微創內視鏡手術，將切口隱藏於髮際線內，在內視鏡輔助下進行精準切除腫瘤，也能降低留下臉部疤痕的風險，維持外觀自然。

醫師提醒，民眾若發現額頭或臉部有異常硬塊，不論是否伴隨疼痛，都應盡早就醫。特別是腫塊若持續變大或生長速度加快、形狀不規則、表面不平整，或出現皮膚紅腫或破潰、壓痛，需提高警覺。早期診斷與治療有助於避免併發症與外觀影響，安心維持良好生活品質。

