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失智症新藥第一棒 亞東醫院院長邱冠明：失智患者的福音

記者王慧瑛／新北即時報導
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失智症新藥「欣智樂」剛進到台灣，亞東醫院23日為患者施打第一劑，成為國內使用該款藥物第一棒。亞東醫院院長邱冠明（右三）說，啟動失智新療程對亞東是一小步，對病人及家屬的期待是一大步。（記者王慧瑛／攝影）
失智症新藥「欣智樂」剛進到台灣，亞東醫院23日為患者施打第一劑，成為國內使用該款藥物第一棒。亞東醫院院長邱冠明（右三）說，啟動失智新療程對亞東是一小步，對病人及家屬的期待是一大步。（記者王慧瑛／攝影）

失智症新藥「欣智樂」剛進到台灣，亞東醫院23日為患者麥張愛華施打第一劑，也成為國內使用該款藥物第一人。亞東醫院院長邱冠明說，啟動失智新療程對亞東是一小步，對病人及家屬的期待是一大步，是失智患者的福音。

影片來源：聯合新聞網

邱冠明說，在高齡化社會，如何面對失智挑戰是重要課題，對醫學、對社會、對家庭說，都可能是沉重負擔，台灣目前對失智治療已有很好的診斷工具、據點及社福資源，但真正有效的治療仍有缺憾，新藥問世算是補上一塊重要拼圖，不見得能改善多數人症狀，仍是實證醫學的重要一步。

邱冠明說，新藥引進台灣，讓台灣醫療能與世界接軌，要感謝食藥署等單位幫忙，失智新藥自費療程破百萬，對許多家庭仍是一筆大數目，邱表示，新藥上市到健保給付之間會有時間差，要經過一些驗證過程，目前讓符合條件、負擔得起的患者先用，期待之後能納入健保。

邱冠明與亞東醫院前院長林芳郁情誼深厚，邱昨有出席林靜芸醫師的新書發表會，邱表示，過程非常感動，林芳郁對醫界貢獻卓著，生病後彷彿經歷一段「激烈的轉型」，林靜芸用最接近的照顧者角度書寫心路歷程，對長照家庭、社會大眾都能有些幫助與理解。

「對長照家庭，不用給太多疑問句，而是給更多肯定句。」邱冠明說，這是他22日參與新書發表會，得到的深刻感觸。邱強調，失智症不只是醫療議題，更是家庭、社會的挑戰，醫療的進步，不應只有藥物上的創新，更應從政策制度、社區網絡到醫院服務全面整合，讓每一名失智患者與家庭都能走得更穩、更有希望。

亞東醫院失智中心主任甄瑞興表示，失智照護不僅止於醫療端的創新突破，也需要健全的政策制度、社區資源與友善環境共同支撐。讓記憶不再無聲流失，守住記憶不再是奢望。

亞東醫院院長邱冠明說，啟動失智新療程對亞東是一小步，對病人及家屬的期待是一大步，...
亞東醫院院長邱冠明說，啟動失智新療程對亞東是一小步，對病人及家屬的期待是一大步，是失智患者的福音。（記者王慧瑛／攝影）
亞東醫院失智中心主任甄瑞興（左）表示，失智照護不僅止於醫療端的創新突破，也需要健...
亞東醫院失智中心主任甄瑞興（左）表示，失智照護不僅止於醫療端的創新突破，也需要健全的政策制度、社區資源與友善環境共同支撐。（記者王慧瑛／攝影）

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