新生兒腸病毒威脅大 羅一鈞提醒：授乳母親若有症狀別餵母乳

新生兒腸病毒流行期防疫措施。（疾管署提供）

由於近期新生兒腸病毒重症個案多，並且已釀4死都是感染伊科病毒11型，台灣疾管署連續兩日開會，疾管署發言人羅一鈞表示，這波疫情 推測是由歐洲、日本 等國際疫情擴散而來，並且請醫師在無法排除為腸病毒感染前，仍將早在發病3天內給予免疫球蛋白。另提醒，授乳母親若有腸病毒感染之虞，宜停止哺餵母乳。

為因應近期腸病毒疫情，疾管署日前召開「重症病例討論會」和「專家會議」，討論本次新生兒腸病毒疫情的醫療處置和防治策略建議。今年新生兒腸病毒重症個案統計維持5例、含4死，本周尚無新增腸病毒重症個案；5例均感染伊科病毒11型；所有年齡層的腸病毒重症個案統計仍維持7例、含5死，7例當中6例感染伊科病毒11型、1例感染克沙奇病毒B5型。

羅一鈞說，經病毒基因序列分析比對，今年台灣流行的伊科病毒11型的基因序列與2018年台灣流行株已有明顯差異，但與2022至2023年歐洲、2024年日本流行株的基因序列相近，顯示台灣疫情由歐洲、日本等國際疫情擴散而來。此流行株具突變和基因重組導致毒力增加，在歐洲、日本均有造成新生兒腸病毒疫情導致重症、死亡。

另，「重症病例討論會」由疾管署南區腸病毒諮詢召集人、成功大學劉清泉教授和中區腸病毒諮詢召集人、台中榮民總醫院教授遲景上共同主持，會中邀集近期腸病毒重症個案之照護團隊醫師分享臨床處置經驗，並有超過500名醫護人員上線參與，討論熱烈。

羅一鈞說，結論包含產房落實詢問產婦接觸史，加強注意病嬰家庭成員或照護者有無相關症狀；如新生兒無法排除為腸病毒感染，建議發病1至3天內儘早給予免疫球蛋白；加強監測新生兒發病早期症狀及肝指數，凝血功能等，並將電解質失衡和腎上腺出血納入臨床處置建議。下周將再召開一次重症討論會，讓更多照護團隊能上線分享學習。

羅一鈞說，經過專家會廣泛討論後，依據兒科醫學會和兒童感染症醫學會建議，除母子間的親密接觸可能傳染腸病毒之外，母奶更曾被證實可能含有腸病毒。建議嬰兒未滿三個月時，授乳母親若有腸病毒感染之虞，宜停止哺餵母乳，過程中協助母親維持泌乳，待疾病康復後可恢復母乳哺育。