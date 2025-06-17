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嘉榮婦克漏雷射重建女性私處彈性 改善漏尿、乾澀重拾自信

記者李宗祐／嘉義即時報導
台中榮總嘉義分院婦女醫學科主治醫師羅如君表示，鉺雅鉻雷射，療程透過雷射能量刺激膠原蛋白新生，重建陰道內壁的厚度與彈性，恢復陰道的弱酸環境，有效緩解陰道乾燥與疼痛，也可改善應力性尿失禁。（台中榮總嘉義分院提供）
台中榮總嘉義分院婦女醫學科主治醫師羅如君表示，鉺雅鉻雷射，療程透過雷射能量刺激膠原蛋白新生，重建陰道內壁的厚度與彈性，恢復陰道的弱酸環境，有效緩解陰道乾燥與疼痛，也可改善應力性尿失禁。（台中榮總嘉義分院提供）

台灣嘉義55歲蕭小姐一咳嗽或提重物就有漏尿情形，感到相當困擾；求助台中榮總嘉義分院婦女醫學科，經主治醫師羅如君的診斷及指導下努力做凱格爾運動訓練陰道肌肉，並實施陰道雷射療程，治療後漏尿情形大幅改善，擺脫底褲溼答答的尷尬處境。

醫師羅如君表示，隨著年齡增長，女性常因雌激素下降與膠原蛋白流失，面臨多項更年期相關生理變化，最常見為尿失禁與陰道乾燥。這些問題會顯著影響生活品質與性生活滿意度；尤其在50歲以上女性中，陰道鬆弛的盛行率高達30%至76%。即使年輕女性也可能因自然分娩導致骨盆底肌鬆弛，出現漏尿、頻尿、陰道緊實度，引發心理、生理與生活層面的困擾。

羅如君表示，鉺雅鉻雷射（Fotona又稱婦克漏雷射、G緊雷射），療程透過雷射能量刺激膠原蛋白新生，重建陰道內壁的厚度與彈性，恢復陰道的弱酸環境，有效緩解陰道乾燥與疼痛，也可改善應力性尿失禁。治療時間每次僅需15至30分鐘，無需麻醉，無傷口、不流血，恢復期短，適合門診進行。根據醫學研究，約70%的患者在1年內可感受到明顯改善，效果可持續數月至1年，建議治療周期為每月1次，共2至3次療程。

羅如君表示，該項技術也適用於處理更年期生殖泌尿症候群（GSM）、陰道萎縮、膀胱過動症、性功能障礙等女性常見問題。為滿足更多患者需求，台中榮總嘉義分院婦女醫學科也提供可選擇加做的外陰部美白療程，目前已協助近百位中青年女性透過陰道雷射手術改善陰道鬆弛問題，獲得良好療效。

羅如君指出，維持骨盆底肌的健康是預防與改善尿失禁、產後鬆弛及提升性生活品質的重要關鍵。建議女性日常可進行凱格爾運動，方法為，平躺或坐姿，雙腳平放、膝蓋彎曲，收縮控制排尿的骨盆底肌群，維持5至10秒後放鬆，重複10次為1組，每日進行3至4組，長期執行可有效強化肌力，改善泌尿與生殖系統功能。

羅如君提醒及關心所有女性們，更年期並非生活的終點，而是一段身心轉變的歷程。可透過正確的保健觀念與新興療法，如陰道雷射治療等非侵入性選項，女性在熟齡階段仍可重拾自信與舒適。若有相關困擾，建議主動諮詢專業婦科醫師，及早掌握治療契機，迎接更健康、自主的美好人生。

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