肉毒桿菌能治女性頻尿、尿失禁 肥胖中老年效果佳

研究顯示，注射肉毒桿菌素對許多婦女的頻尿、夜尿，甚至不自主的漏尿具有療效，尤其是肥胖的中老年婦女，這項發現將可提供手術之外的新選擇；示意圖。（圖／123RF）

肉毒桿菌素是微整形利器，它不僅能除皺紋，最新研究顯示，肉毒桿菌素對許多婦女的難言之隱：頻尿、夜尿，甚至不自主的漏尿，具有療效，肥胖的中老年婦女效果尤佳。

這項研究結果刊登在Nature出版集團旗下的「科學報告（Scientific Reports）」期刊，是由台灣內湖長春診所醫師劉伯恩及馬偕紀念醫院泌尿科醫師黃俊淇及婦產科醫師蘇聰賢及、黃俊淇及醫研部副部長劉蕙瑄合作完成。研究將197名女性根據體重分組。分別接受標準藥物組合療法（包括Solifenacin合併局部雌激素，或Solifenacin合併Mirabegron）和肉毒桿菌毒素注射。12周後，評估她們的膀胱過動症狀分數和生活品質。

結果發現，體重正常的女性無論是使用藥物組合療法還是肉毒桿菌毒素注射，膀胱過動症狀如頻尿尿急，和生活品質都顯著改善。這意味她們可能適合優先採用標準藥物治療。

更年期後 膀胱過動症機率增

相對地，藥物療法對超重和肥胖女性的效果有限。她們對肉毒桿菌毒素注射的反應較好，症狀和生活品質均見明顯改善。劉伯恩說，依他們的研究結果，傾向建議，超重或肥胖的難治型膀胱過動症女性，肉毒桿菌毒素注射可能比藥物療法更有效。

劉伯恩說，在女性人口中，膀胱過動症的盛行率高達12%，過了更年期後會顯著增加，65歲後發生率可能達四成。尤其是肥胖女性發生率是體重較輕者的兩到三倍。可能源於肥胖引起的慢性發炎，刺激膀胱平滑肌過度收縮，導致尿急或尿不乾淨。過去婦產科常用抗膽鹼藥物或膀胱懸吊手術治療，但效果不佳，且手術後症狀可能復發。

他自己在減肥門診中，常遇到女病人吞吞吐吐地談及頻尿和尿失禁煩惱；經與馬偕醫院蘇聰賢等多位婦產科醫師討論，確認臨床上肥胖的婦女更容易有相關困擾。尤其不少病人即使作了尿失禁手術，也改善有限，才開啟這個研究的契機。

劉伯恩說，頻尿、尿急和尿失禁，不僅是生理上不便，更是難以啟齒的隱憂。許多女性羞於就醫，拖延治療，甚至需要依賴尿布，在夏季尤為不便，容易感染，有的還影響夫妻生活。一名肥胖的女病人，減重後病情稍有改善，但依然頻尿，經檢查排除膀胱下垂等後，接受注射治療，也顯著改善。

關於治療方法，劉伯恩說，是以膀胱鏡將肉毒桿菌毒素，直接注射到膀胱壁的平滑肌。是一種微創的注射，與膀胱懸吊術等大手術相比，侵入性小很多，也較不易復發。

會產生療效的原因是，膀胱過動症部分導因於膀胱括約肌收縮過於頻繁。肥胖可能透過增加腹內壓、導致慢性炎症、氧化和胰島素阻抗等機制，刺激膀胱神經，進而加劇膀胱過動致頻尿或尿急。肉毒桿菌毒素能放鬆肌肉，進而降低膀胱的過度活動。

研究還發現這項治療對東方女性特別有效。這項研究通過馬偕醫研部認證，投稿科學報告後很快獲得刊登，因是首次探討BMI對難治型膀胱過動症女性接受組合藥物或肉毒桿菌毒素注射效果影響。劉伯恩建議，重點在於應根據患者的體重BMI來選擇不同治療，方能達到更有效和個人化的治療策略。

每小時小便超過2次 算頻尿

他說，如果婦女有頻尿問題，即每小時超過2次，持續半年以上，或尿失禁，影響生活品質。尤其加上體重過重，BMI 27以上者可以考慮諮詢醫師，BMI 32以上為病態性肥胖更是符合適應症。不過應先排除神經或精神症狀引起的，及解剖學問題，即透過超音波與尿動力學檢查，確認非子宮下垂或骨盆腔鬆弛引起。

劉伯恩表示，一次注射肉毒桿菌素的療效約持續一年半，此療法無需手術，無疤痕，無恢復期，堪稱泌尿系統的「私密處整形」，對銀髮族與肥胖女性尤為有效，是手術之外的新選擇。但劉伯恩提醒，注射肉毒桿菌素畢竟不是一般的醫美手術，還是應先諮詢專業醫師再治療。