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乳管內乳突瘤若伴隨非典型增生 癌變機率高4、5倍

胡蓬生
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黃姓女子經檢查發現，左側乳房有一個腫瘤(紅圈處)，導致乳頭歪斜變形。(圖／台灣苗栗縣大千綜合醫院提供)
黃姓女子經檢查發現，左側乳房有一個腫瘤(紅圈處)，導致乳頭歪斜變形。(圖／台灣苗栗縣大千綜合醫院提供)

台灣45歲黃姓女子一年前開始出現左乳頭斷斷續續出血的情況，因為沒摸到硬塊或疼痛的症狀，她並不特別在意。直至三個月前左乳暈下方開始腫脹，且抽痛情況越來越頻繁才就醫。經檢查發現，女子左乳暈下有個七乘六公分的腫瘤，導致乳頭歪斜變形，且輕觸就會有血狀分泌物滲出，超音波檢查顯示為囊狀腫瘤伴隨有許多乳突狀突起；患者因腫瘤壓迫造成乳頭乳暈嚴重變形，安排手術完整切除腫瘤後，同時進行乳頭乳暈的微整型手術恢復外觀，後續病理報告化驗為良性乳管內乳突瘤。

台灣苗栗縣大千綜合醫院乳房外科醫師陳以涵表示，乳管內乳突瘤是從乳房的乳管上皮細胞增生而形成的良性腫瘤，好發於30至50歲婦女，發生率不低，約2至3%。主要表現為乳頭血狀分泌物，部分病人可能會伴隨乳房疼痛或觸摸到乳房腫瘤。

她指出，乳管內乳突瘤可分為單一性或多發性，單一性乳突瘤約占90%，常出現乳頭流血，且大多小於一公分，觸診、乳房攝影及超音波都不易偵測出來，因此可施行乳管攝影檢查，也就是將顯影劑打進乳管中進行X光照射，幫助定位腫瘤位置；多發性乳突瘤較少出現乳頭血狀分泌物，超音波檢查時可能會發現不規則脹大的乳管，透過乳房攝影可能會有不規則分布的鈣化點。

陳以涵醫師表示，乳管內乳突瘤雖為良性腫瘤，但若有非典型增生時，罹患乳癌的機率會提...
陳以涵醫師表示，乳管內乳突瘤雖為良性腫瘤，但若有非典型增生時，罹患乳癌的機率會提高四至五倍。(圖／台灣苗栗縣大千綜合醫院提供)

乳管內乳突瘤雖是良性腫瘤，但如果伴隨乳管出現非典型增生，未來轉變成乳癌的機率會提高四至五倍。因此臨床懷疑為乳突瘤時，醫師會建議手術切除，一方面可解決乳頭反覆流血的困擾，同時也能透過病理化驗，確認是否有癌化表現。如果是多發性乳突瘤的病患，手術後仍需要定期追蹤。

陳以涵提醒，目前乳管內乳突瘤發生的原因仍不明，提醒女性朋友重視乳房自我檢查與定期就醫檢查，出現症狀時一定要盡速就醫，確保自身健康。

陳以涵醫師提醒女性朋友要重視乳房自我檢查與定期就醫檢查，才能及早發現異常。(圖／...
陳以涵醫師提醒女性朋友要重視乳房自我檢查與定期就醫檢查，才能及早發現異常。(圖／台灣苗栗縣大千綜合醫院提供)

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