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台中榮總寫全球記錄 同步完成移植腎切除及不同血型活體腎移植

記者黃寅／台中即時報導
台中榮總醫療團隊表示，日前歷經6小時的達文西手術，為61歲古姓女士（左四）同步完成移植腎切除及不同血型活體腎移植手術。經檢視歷來文獻，本次手術應是全球首例。（台中榮總提供）
台中榮總醫療團隊表示，日前歷經6小時的達文西手術，為61歲古姓女士（左四）同步完成移植腎切除及不同血型活體腎移植手術。經檢視歷來文獻，本次手術應是全球首例。（台中榮總提供）

台灣台中榮總醫療團隊表示，日前歷經6小時的達文西手術，為61歲古姓女士同步完成移植腎切除及不同血型活體腎移植手術。經檢視歷來文獻，本次手術應是全球首例。

台中榮總說，古女士29歲即確診IgA腎炎，因自體免疫細胞攻擊腎臟導致腎衰竭。母親不忍她終生洗腎，1992年捐腎相救，她使用母親捐贈的腎臟9年後，腎功能逐漸衰退，再度洗腎。2002年，幸運接受大愛捐贈腎移植，使用至2021年期間，腎功能逐漸弱化並出現急性排斥反應。經中榮腎臟科團隊以類固醇治療後，延續運作至2024年3月，使用長達23年，已超過15至20年的平均壽命，最終喪失功能，古女士3度洗腎維生。

為擺脫洗腎困境，她多次諮詢腎臟科與泌尿外科醫師。其丈夫雖曾於2017年罹患大腸癌併肝轉移，但經完整手術與化療後8年未復發，因不捨妻子受苦，決定捐出自己的O型血腎臟，幫助B型血的妻子恢復健康。台中榮總團隊四月時以免疫抑制療法順利完成不同血型活體腎移植手術，目前夫妻兩人腎功能皆正常。

台中榮總泌尿醫學部醫師陳正哲說，手術必須先處理腹部沾黏問題，而且過去2次移植腎分別位於左右下腹，新腎要成功植入的第一個關鍵是重新尋找合適的動靜脈血管接點，因過去移植已經使用掉最好的血管吻合點；第二關鍵是下腹移植空間受限，必須先移除舊腎、為新腎騰出空間，手術難度高。

國際間對於是否同時進行舊腎移除與活體腎移植意見分歧，討論焦點包括手術時間、併發症、住院天數與腎功能恢復等等，都是醫療團隊必須考量面對的風險。中榮團隊術前安排電腦斷層掃描，確認可安全移除病患右腹部、來自母親的移植腎，同時評估1次完成移除、移植手術比起分成2次手術、需麻醉2次更安全，而且運用達文西機械手臂可清晰放大手術視野與高靈活度操作器械，有助應對器官沾黏與細緻血管吻合，合併進行腎臟切除與移植手術安全可行。

手術時，中榮團隊先剝離多次手術造成的腹腔沾黏，再切斷母親捐贈腎的血管，確認與新腎吻合條件良好後，再由另一組醫療團隊取出丈夫的右腎，利用無菌標本袋設計的保冰裝置，防止腎臟在術中過早回溫，接著將新腎精準連接病患的動靜脈，腎臟立即充血、產生尿液。隨後移除舊腎，騰出空間放置新腎。術後，病患每小時排尿量達200至300c.c.，腎功能在第5天恢復正常，第6天即順利出院。

血型 併發症

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