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40歲近視又老花 雷射矯正能改善視力

記者賴昀岫
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眼科醫師指出，臨床上已有愈來愈多35至42歲病患提早出現老花症狀。圖非新聞當事人，（本報資料照片）
眼科醫師指出，臨床上已有愈來愈多35至42歲病患提早出現老花症狀。圖非新聞當事人，（本報資料照片）

在閱讀簡報或手機時，不自覺地將螢幕拉遠又拉近，可能是視覺開始退化，也就是俗稱的「老花眼」，而近視就不會老花其實是迷思。眼科醫師指出，發生年齡逐漸下降，不少人30多歲就出現四種症狀：視覺疲勞、閱讀吃力、頻繁調焦、依賴閱讀眼鏡等都是警訊！

由於經常使用3C產品，現在大部分人在40歲左右開始出現「近距離閱讀困難」現象，這種由身體機能老化帶來的自然現象俗稱「老花眼」。老花眼的發生年齡正逐年下降。台灣開業眼科醫師葉威毅指出，臨床上已有愈來愈多35至42歲病患提早出現老花症狀，如視覺疲勞、閱讀吃力、頻繁調焦、依賴閱讀眼鏡等現象，「特別是在高資訊密度的產業，視力品質已成為影響專注與表現的關鍵因子。」 

葉威毅表示，中年族群在職場中仰賴視覺精準度，老花眼造成的閱讀模糊、視野不穩與對焦困難，正逐步成為影響工作效率與生活品質的隱性負擔；脫口秀演員「歐耶老師」就是一個例子，因為近半年老花已影響工作與閱讀，甚至表演時無法清楚看到抽題卡片，影響創作發揮，不過接受近視雷射矯正後，不僅改變了視力，也再次擁有閱讀與創作的自由，甚至醒來會以為是前一晚忘了拿掉隱形眼鏡。

眼科醫師邱立祥自己也是一個案例，雷射矯正已不再是年輕族群專屬選項，對40歲後近視力逐漸惡化者而言，老花近視雷射能同時改善老花、近視與散光，而且做了一次之後，就算過了10年也可以再調整。

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