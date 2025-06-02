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長期咳嗽太用力+疑染新冠 40歲男肋骨曾咳斷5根

李樹人
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咳嗽可能咳斷肋骨，胸腔科醫師蘇一峰在臉書分享病例，一名40多歲男子疑似新冠導致咳嗽加劇，竟把肋骨咳斷了。紅色圈圈處有四根肋骨是之前就斷裂已癒合、白色圈圈則是最近斷裂的肋骨。（取材自蘇一峰臉書）
咳嗽可能咳斷肋骨，胸腔科醫師蘇一峰在臉書分享病例，一名40多歲男子疑似新冠導致咳嗽加劇，竟把肋骨咳斷了。紅色圈圈處有四根肋骨是之前就斷裂已癒合、白色圈圈則是最近斷裂的肋骨。（取材自蘇一峰臉書）

咳嗽可能咳斷肋骨！台灣胸腔科醫師蘇一峰在臉書分享病例，一名40多歲男子因長期咳嗽，又疑似感染新冠肺炎，導致咳嗽加劇，近期咳嗽聽到「啪」一聲，竟把肋骨咳斷了。男子到醫院檢查才發現，因為咳嗽太用力，「肋骨總共斷了五根」。

蘇一峰在臉書粉專發文指出，一名40多歲有肺阻塞合併支氣管擴張症的男子，有長期咳嗽問題，疑似被傳染新冠肺炎，導致最近咳嗽加劇，最近咳嗽時突然聽到胸腔啪一聲，然後就覺得右胸劇痛。

就醫檢查發現，男子右側一根肋骨因咳嗽太用力而斷裂，再詳細檢查後，發現男子另外四根肋骨竟有斷裂癒合的舊傷，詢問後得知原來男子之前也有類似狀況，因為咳嗽太用力總共咳斷五根肋骨。

蘇一峰還貼出影像檢查報告說明，「紅色圈圈處有四根肋骨是之前就斷裂已經有癒合的舊傷」、「白色圈圈則有一根是最近斷裂尚未癒合的肋骨。」

臉書貼文也引起熱議，網友留言「40多歲咳嗽太用力肋骨斷裂五根，跟骨質疏鬆有沒有關係啊」、「請問患者體型體態是否偏瘦四肢修長」、「才40多歲咳嗽就斷肋骨這個體質？ 正常嗎？」

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