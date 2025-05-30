37歲男腳腫又喘 超音波揪主動脈剝離…活著到醫院的人僅有3/1

醫師提醒，A型主動脈剝離是極度致命的急症，可能引起的死因包含心肌梗塞、心包膜填塞急性心臟衰竭、急性腦中風等；示意圖。（圖／123RF）

「我只是有點喘跟腳腫，怎麼差點就沒命了？」37歲的江先生回想起年初就診經歷，仍心有餘悸。當時他生命徵象雖無明顯異常，但臨床評估仍不尋常，檢查發現罹患A型主動脈剝離，伴隨嚴重主動脈瓣逆流與心衰竭徵象，情況危急。醫師指出，A型主動脈剝離極度致命，活著到醫院的僅有約三分之一。

江先生呼吸困難、雙腳腫脹，長達三個月，一度到診所就醫，卻沒有改善。今年2月初到台北榮總急診，後由全人整合醫學科收治。當時由醫師曾致學以「臨床重點式超音波（POCUS）」為他床邊檢查，發現有A型主動脈剝離，伴隨嚴重主動脈瓣逆流與心衰竭徵象，為心血管急重症，情況危急，需立刻會同外科醫師評估緊急手術治療。

手術由北榮心臟外科主治醫師陳泰位與團隊執行，歷經十多小時，術後以葉克膜（ECMO）與主動脈內氣球幫浦（IABP）穩定循環。住院一個多月後，才拔呼吸器。江先生現在透過門診追蹤及抗凝治療，他表示：「如果不是那時候做了超音波檢查，我可能等不到手術那一刻。」

陳泰位表示，A型主動脈剝離為極度致命的急症，江先生能夠及時被診斷並手術，是極為罕見的案例，民眾若發現有急性胸痛、胸悶、呼吸喘、下肢水腫等，應盡早就醫，以免延誤病況。

北榮全人整合醫學科主任張景智表示，臨床重點式超音波可以即時於床邊提供病灶影像資訊，更在心血管、胸腔、腹部等急重症狀況中發揮即刻診斷的價值。曾致學利用POCUS第一時間揪出致命病灶，成功讓患者重獲新生。

北榮心臟血管外科主任張效煌表示，A型主動脈剝離是外科急症，一般治療以手術為主，發作後每個小時死亡率達1%，形同兩天死亡率就有48%，可能引起死亡的原因包含心肌梗塞、心包膜填塞急性心臟衰竭、急性腦中風 等。