護牙5祕笈：最忌諱吃硬物、最好用「不含蠟」牙線潔牙…

潔牙的第一步是從牙線起手，最好選用「不含蠟」的牙線；示意圖。(圖／123RF)

「刷牙，不是有刷就好，而是有沒有刷乾淨。」台北醫學大學附設醫院牙科部兒童牙科專任主治醫師張凱迪說，小學時曾在牙齒矯正期間蛀牙，下排一顆牙齒不得不補牙，那次經驗讓她對補牙的異物感深感不適，從此下定決心「再也不要讓牙齒出問題。」

張凱迪當上兒童牙科醫師之後，更是以身作則，每天堅持刷牙三次，即使工作再累，牙齒也會刷好刷滿，她說「我如果沒刷牙，真的會睡不著。」

祕笈1：芭樂、蟹殼別直接啃

除了把牙齒刷好刷滿，張凱迪為了保護牙齒，最忌諱的行為就是「吃硬物」，她絕不會直接啃芭樂、咬蟹殼等，芭樂一定會去籽，避免牙齒啃食過硬的食物而斷裂，她強調「牙齒斷了就是沒了」。

祕笈2：牙縫清乾淨再刷牙

張凱迪說，她的潔牙重點在於「牙線」和「把牙齒刷乾淨」。潔牙的第一步是從牙線起手，她會選用「不含蠟」的牙線，目的是為了清潔牙縫時，可以有效地聽到「嘰嘰聲」，雖然含蠟的牙線比較滑，比較好進入到牙縫中，但她沒辦法確定到底有沒有清潔乾淨。當她聽到牙縫出現「嘰嘰聲」，才會進入到刷牙階段。

祕笈3：用小刷頭牙刷輕刷

選用小刷頭牙刷，約是兩顆牙齒的面積，輕柔來回，每顆牙至少刷十下。她強調，輕輕刷就好，不需要使勁用力刷。至於漱口水，她不常使用，有些人以為漱口水可以直接取代刷牙，她強調，刷牙的目的是去除牙菌斑，如果沒刷牙，即使每天都使用漱口水，牙菌斑仍會牢牢黏在牙面上，形成牙周病。

祕笈4：牙菌斑顯示液輔助

確認牙齒是否刷乾淨，可以在藥局 購買「牙菌斑顯示液」輔助，用棉花滴上顯示液，塗抹在牙面上，先用清水漱口，顯示液就會顯示牙面上的牙菌斑。接下來使用牙線以及牙刷時，用輕柔且緩慢的方式，將顯示液清除。

祕笈5：1天3刷 睡前最重要

張凱迪每天平均刷牙的次數多達三次，但外出旅行時，只能做到早晚刷兩次。如果真的太忙，只能選一次刷牙時，她強調「一定要選睡前那一次」，因為入睡後唾液分泌減少，口腔細菌大量繁殖，若未清潔乾淨，蛀牙與牙周病風險大增。

她說，對多數人來說，「刷牙這件事，總是在一整天忙完後，最容易被忽略」她建議，不妨將刷牙當成一段Me Time，讓清潔變得有意識，也讓自己重新沉澱。

迷信馬桶白牙齒 恐傷真牙