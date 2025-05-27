白內障手術後 慎防「乾眼風暴」 術前應先治療

眼科醫師提醒，乾眼症太嚴重會導致視力驟降、模糊和眼睛疼痛，病患在白內障手術前應進行完整評估治療；示意圖。(圖／123RF）

當眼球中的水晶體變得混濁，小心白內障已悄悄找上你。白內障手術置換人工水晶體是目前主要的治療方式。然而，有乾眼症的白內障患者在手術前更須謹慎，眼科醫師提醒，乾眼症會影響術前檢查的準確性，進而影響散光矯正的精準度，並增加術後發生「乾眼風暴」的風險。

★乾眼症 恐導致視力驟降

竹北大學眼科院長何奕瑢指出，淚膜是覆蓋眼球前方表面像「隱形眼鏡」般的薄膜，由內而外可分為黏液層、淚液層和油脂層，形成多層保護機制。然而，乾眼症患者的淚膜容易破裂或不完整，這會影響白內障的術前檢查，使得散光、角膜曲度等測量數據不精確，進而影響人工水晶體度數的計算，降低術後視覺品質。

對於有乾眼的白內障患者，手術後傷口修復需要濕潤的環境，若眼睛過於乾澀，則容易引發不適，甚至增加感染發炎風險。在臨床上，約有三分之一乾眼患者在進行白內障手術前並未察覺自己有乾眼症，也因術前未接受適當治療，進一步引發乾眼風暴。

何奕瑢解釋，乾眼風暴會導致視力驟降、模糊和眼睛疼痛。因為乾眼使得眼球表面破皮，進而影響術後視力恢復。何醫師表示，自己曾收治一名白內障手術後視力達1.0的患者，卻因嚴重乾眼導致角膜破皮而不自知，最終視力驟降至0.1，所幸透過脈衝光和強效抗發炎藥物等高階治療，視力才得以恢復。

何奕瑢強調，乾眼症是一種慢性病，並非因白內障手術引發，許多人往往忽視這個問題。因此，病患在白內障手術前應進行完整評估，確認是否有潛在性的乾眼症，並根據檢查結果制定適合的治療方案，以改善淚膜狀況；而對於因瞼板腺功能障礙引起的乾眼，可採新型的「脈衝光」治療方式，幫助疏通堵塞的瞼板腺，改善淚液穩定性，減少眼睛的乾澀不適。

★保濕滋潤眼睛 多管齊下

何奕瑢提醒，當眼睛感覺乾澀時，可能已伴隨發炎反應，乾眼患者更應選擇適合且較保濕的人工淚液，定期補充滋潤眼睛；若乾眼問題因油脂分泌不良引起，洗澡時可用溫熱毛巾熱敷眼睛，或睡眠時戴上熱敷眼罩，來改善表層油脂分泌。

值得注意的是，如果出現瞼板腺深層阻塞，仍須接受進階治療才能改善，療程後也建議定期回診追蹤有助恢復。

（NOW健康，https://healthmedia.com.tw/main_detail.php?id=669)