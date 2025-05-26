降低攝護腺癌風險 多吃番茄與大豆、體重別超標

存在於大豆製品中的異黃酮，具有降低攝護腺癌風險的潛力。(圖／123RF)

「Medical DOC」報導，攝護腺癌是一種男性特有的癌症 ，特別對於50歲以上的中高年男性來說。攝護腺癌在早期幾乎沒有明顯自覺症狀，因此常常在不知不覺中進展。然而，它也是一種可透過早期發現與適當治療來控制的癌症，若能及早介入，預後通常相對良好。

攝護腺癌的主要風險因子

1.遺傳因素

若家族中有前列腺癌患者，罹患風險將大幅提升。具體的風險比例如下：

‧父親罹患攝護腺癌：風險提升 1.65～3.77 倍

‧兄弟罹患攝護腺癌：風險提升 2.57～3.00 倍

‧父親、兄弟或兒子中有任一人罹患者：風險提升 2.26～8.73 倍

2.飲食與肥胖

攝取大量脂肪與肥胖被認為會增加罹患風險。研究指出，體重指數（BMI）與罹患風險有相關性。

攝護腺癌的主要症狀

早期：幾乎無症狀

早期階段的攝護腺癌通常不會出現自覺症狀。因癌細胞 尚侷限於攝護腺內部，故多數患者不易察覺。

進展後的典型症狀

排尿困難：腫瘤 進展導致攝護腺腫大，壓迫尿道所致

頻尿：液難以順暢排出，導致排尿次數增加，特別是夜間頻尿

血尿：腫瘤影響泌尿道，造成尿中混有血液

腰痛：癌細胞轉移至骨骼（如骨盆或脊椎）所引起的疼痛

日本泌尿科醫師村上知彥指出，為了預防攝護腺癌，維持健康的飲食習慣與適當的體重非常重要。攝護腺癌較常發生於攝取高脂飲食或肥胖的人。因此，應避免攝取高脂肪食物，並致力於均衡飲食。

特別容易罹患攝護腺癌的人包括高齡者、有攝護腺癌家族病史的人、肥胖者，其中，年齡與遺傳因素無法由個人控制，因此，預防肥胖、保持健康體重就成為降低風險的重要對策。

攝護腺癌在高齡男性中持續上升，定期檢查與健康管理愈發重要。有家族病史或肥胖體型者應提高警覺。改善飲食習慣與接受PSA檢測等早期發現策略，是降低風險的關鍵對策。